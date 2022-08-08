Ціни на квартири в новобудовах впадуть восени до 20%

Додано: П'ят 12 сер, 2022 17:43

Хорошо..я инвестор и имею СДАННУЮ в эксплуатацию новую квартиру.

С чего это вдруг ей не постоять до лета 2023-го?

Только от того , что у покупателей СЕЙЧАС действительно нет денег(?) а более всего нет ЖЕЛАНИЯ просто из-за естественной их неуверенности?

Ну так будет Победа, начнется КРЕДИТОВАНИЕ ВСЕХ под 7% за ОГРОМНЫЕ деньги тех финансовых вливаний, что начнет Запад для превращения нас в Южную Корею 2( а иначе зачем он сейчас на нас тратится?).

Инвестор не кушал с того, что инвестировал в недвигу.....У него есть с чего ему кушать еще на долго.

А кто сидит глухо на жоппо и паникует..ну так их на рынке новостроев меньше 5% было да и многие их стройки и не строятся и не продашь, как долю в этом недострое.

Так что...есть свободные деньги - можно понапрягаться и таки выловить паникующих продавцов, но МНОГО и дешево НЕ будет.....Инвесторы просто ПОДОЖДУТ и возьмут свои 200% от весны 2021-го по осени 2023-го.