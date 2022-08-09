В НБУ пояснили, чому готівковий курс суттєво вищий за...

Додано: Суб 13 сер, 2022 12:03

все гораздо проще - на этой разнице просто кто-то зарабатывает. и нбу тоже в некой доле. иначе не получается объяснить как можно держать так долго те "схемки" с бинансами , вайсами и прочими отмывочными конторами, которые вроде еще до сих пор живут (не так мощно как месяц-два назад, но живут). Не видеть сколько денег уходят через эти каналы просто не возможно и там прошло не меньше денег чем просто как обычный обнал через банкомат в Польше.Наверное с лупой разглядывали-разглядывали, и еле-еле разглядев потоки, чуть ужесточили в конце июля, а в мае этого видно не было, ага-ага.