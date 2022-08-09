RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В НБУ пояснили, чому готівковий
курс суттєво вищий за...

В НБУ пояснили, чому готівковий курс суттєво вищий за...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 10:27

В НБУ пояснили, чому готівковий курс суттєво вищий за...

Пропонуємо до обговорення:
Різниця між офіційним і готівковим курсами, передусім, повʼязана з існуванням валютних обмежень, які в свою чергу необхідні для захисту міжнародних резервів.

Дивися повний текст
В НБУ пояснили, чому готівковий курс суттєво вищий за офіційний
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 98260
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 12:03

все гораздо проще - на этой разнице просто кто-то зарабатывает. и нбу тоже в некой доле. иначе не получается объяснить как можно держать так долго те "схемки" с бинансами , вайсами и прочими отмывочными конторами, которые вроде еще до сих пор живут (не так мощно как месяц-два назад, но живут). Не видеть сколько денег уходят через эти каналы просто не возможно и там прошло не меньше денег чем просто как обычный обнал через банкомат в Польше.
Наверное с лупой разглядывали-разглядывали, и еле-еле разглядев потоки, чуть ужесточили в конце июля, а в мае этого видно не было, ага-ага. :mrgreen:
Alex2007
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 3615
З нами з: 11.10.16
Подякував: 1732 раз.
Подякували: 1609 раз.
 
Профіль
3
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 10 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Скільки заробляють фрилансери під час війни і чому попит...
R2 » Сер 10 сер, 2022 21:17
1 163
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 сер, 2022 21:17
moveton
Курс долара в Україні може злетіти: виникла ще одна причина
R2 » Вів 09 сер, 2022 08:20
4 959
Переглянути останнє повідомлення
Вів 09 сер, 2022 13:13
uaprofi
Продажі б/в авто в Україні суттєво знизилися: причини...
R2 » Вів 09 сер, 2022 08:22
1 157
Переглянути останнє повідомлення
Вів 09 сер, 2022 08:22
blackwi

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.