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Кошти, які не відшкодовує
Фонд гарантування

Кошти, які не відшкодовує Фонд гарантування
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 14 сер, 2022 13:05

Кошти, які не відшкодовує Фонд гарантування

Пропонуємо до обговорення:
Фонд гарантування вкладів відшкодовує кожному вкладнику (фізособі та ФОП) кошти в розмірі вкладу, включаючи відсотки, але не більше суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленого на цей день, незалежно від кількості вкладів в одному банку.

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Кошти, які не відшкодовує Фонд гарантування
R2
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