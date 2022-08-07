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10% податок на імпорт: що зміниться для бізнесу та...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 15 сер, 2022 09:29
Пропонуємо до обговорення:
На початку серпня в кулуарах Кабміну, Національного банку та Верховної Ради народилася ідея: обкласти весь імпорт додатковим 10-відсотковим податком на купівлю валюти для його оплати. Новину повідомив у своєму телеграм-каналі народний депутат України Ярослав Железняк.
Дивися повний текст 10% податок на імпорт: що зміниться для бізнесу та простих українців
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R2
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Додано: Пон 15 сер, 2022 09:29
Звісно мрія влади - це щоб українці зберігали заощадження у гривні, не витрачали їх і чемно спостерігали, як вони перетворюються в попіл. Але в народу бажання прямо протилежні - зберегти свої заощадження за будь-яку ціну. Невіть якщо перекрити весь імпорт - буде конвертація кожної вільної гривні у валюту. Якщо перекрити валюообмін, то відродиться чорний ринок. Для влади тут без шансів. Треба розуміти, що якщо пересічний відкладе купівлю нового телевізора, то він ці гроші все рівно поміняє на доллари. Якщо не в канторі, то у валютчика під кантором. Як діти, нема слів.
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Nickoss1
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Додано: Пон 15 сер, 2022 10:43
Що вони там палять у тій верховній зраді що не закон то треш ці 10% ляжуть на плечі пересічних покупців
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miheiwolf
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Додано: Пон 15 сер, 2022 13:31
Задайте себе вопрос. Влада заинтересована в быстром окончании войны?
По моему если бы сейчас война закончилась, то кого то очень быстро бы снесли. И того кто незас.ал прикрываясь американскими спецслужбами и того кто в Омане продал патрушеву Украину с потрохами. И тех кто закатал и разворовал деньги в асфальт зная про нападение. Юг сдали почти без боя, еще и разминировали.
Нагнем народ налогами и раздерибаним Западную помощь.
Надо еще раз проголосовать, только не за недоразумение, а за аристовича, он тоже поприколу.
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p_a_l
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Додано: Пон 15 сер, 2022 13:53
даніїла крадунцева на гіляку
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orestkohutkevych
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Додано: Пон 15 сер, 2022 14:14
Нічого не зміниться: ну подорожчає товар на 10%, на фоні 60% здорожчання, що вже маємо і **% здорожчання в майбутньому це дрібниці. Практика 2014 р. показує, що навіть ріст цін втричі - не критичний.
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Дюрі-бачі
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