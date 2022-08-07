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10% податок на імпорт: що
зміниться для бізнесу та...

10% податок на імпорт: що зміниться для бізнесу та...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 09:29

10% податок на імпорт: що зміниться для бізнесу та...

Пропонуємо до обговорення:
На початку серпня в кулуарах Кабміну, Національного банку та Верховної Ради народилася ідея: обкласти весь імпорт додатковим 10-відсотковим податком на купівлю валюти для його оплати. Новину повідомив у своєму телеграм-каналі народний депутат України Ярослав Железняк.

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10% податок на імпорт: що зміниться для бізнесу та простих українців
R2
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 09:29

Звісно мрія влади - це щоб українці зберігали заощадження у гривні, не витрачали їх і чемно спостерігали, як вони перетворюються в попіл. Але в народу бажання прямо протилежні - зберегти свої заощадження за будь-яку ціну. Невіть якщо перекрити весь імпорт - буде конвертація кожної вільної гривні у валюту. Якщо перекрити валюообмін, то відродиться чорний ринок. Для влади тут без шансів. Треба розуміти, що якщо пересічний відкладе купівлю нового телевізора, то він ці гроші все рівно поміняє на доллари. Якщо не в канторі, то у валютчика під кантором. Як діти, нема слів.
Nickoss1
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 10:43

Що вони там палять у тій верховній зраді що не закон то треш ці 10% ляжуть на плечі пересічних покупців
miheiwolf
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 13:31

Задайте себе вопрос. Влада заинтересована в быстром окончании войны?
По моему если бы сейчас война закончилась, то кого то очень быстро бы снесли. И того кто незас.ал прикрываясь американскими спецслужбами и того кто в Омане продал патрушеву Украину с потрохами. И тех кто закатал и разворовал деньги в асфальт зная про нападение. Юг сдали почти без боя, еще и разминировали.

Нагнем народ налогами и раздерибаним Западную помощь.
Надо еще раз проголосовать, только не за недоразумение, а за аристовича, он тоже поприколу.
p_a_l
 
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даніїла крадунцева на гіляку
orestkohutkevych
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 14:14

Re: 10% податок на імпорт: що зміниться для бізнесу та...

Нічого не зміниться: ну подорожчає товар на 10%, на фоні 60% здорожчання, що вже маємо і **% здорожчання в майбутньому це дрібниці. Практика 2014 р. показує, що навіть ріст цін втричі - не критичний.
Дюрі-бачі
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 14:42

36,57(офіційний курс) * 1,1 = 40,23(готівковий курс)
Тобто воно вже так є.
Можна взяти податок 10% на ОФІЦІЙНИЙ імпорт по офіційному курсу.
Або тупо продати ті ж самі долари і одержати на 10% більше гривні. :D :D
Масло-масляне в них виходить.
*Мені тільки одне цікаво - хто може купити долари по офіційному курсу? і відповідно куди йдуть долари, які бізнес продає по офіційному курсу?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 15:05

  andrijk777 написав:*Мені тільки одне цікаво - хто може купити долари по офіційному курсу?

підприємці і депозитчики
ScaryBee
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 15:08

andrijk777 В першу чергу звичайний народ відчує здорожчання пального і білого імпорту техніки.
Дюрі-бачі
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 15:18

  ScaryBee написав:
  andrijk777 написав:*Мені тільки одне цікаво - хто може купити долари по офіційному курсу?

підприємці і депозитчики

Які такі підприємці можуть купити долари по офіційному курсу?
А депозитчики як? Я можу відкрити депозит в доларах, але заплатити гривнями по офіційному курсу?? Ви впевнені?
andrijk777
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