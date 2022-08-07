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10% податок на імпорт: що зміниться для бізнесу та...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 15 сер, 2022 15:24
andrijk777
Так, тут навіть відповідна тема для обговорення депозитів є Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
.
Я поки 2*50 оформив.
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Дюрі-бачі
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Додано: Пон 15 сер, 2022 15:45
andrijk777 написав: ScaryBee написав: andrijk777 написав:
*Мені тільки одне цікаво - хто може купити долари по офіційному курсу?
підприємці і депозитчики
Які такі підприємці можуть купити долари по офіційному курсу?
А депозитчики як? Я можу відкрити депозит в доларах, але заплатити гривнями по офіційному курсу?? Ви впевнені?
усі
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ScaryBee
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Додано: Пон 15 сер, 2022 15:53
Дякую за інфу. Але якась трохи стрьомна операція.
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andrijk777
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Додано: Пон 15 сер, 2022 15:59
Дюрі-бачі написав:
Нічого не зміниться: ну подорожчає товар на 10%, на фоні 60% здорожчання, що вже маємо і **% здорожчання в майбутньому це дрібниці. Практика 2014 р. показує, що навіть ріст цін втричі - не критичний.
практика 90х показує, що інфляція в 5 нулів, і мільйонери в купонокарбованцях, не критично, тільки виживуть не всі, мало хто зможе
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2
Додано: Пон 15 сер, 2022 16:00
andrijk777 написав: ScaryBee написав: andrijk777 написав:
*Мені тільки одне цікаво - хто може купити долари по офіційному курсу?
підприємці і депозитчики
Які такі підприємці можуть купити долари по офіційному курсу?
А депозитчики як? Я можу відкрити депозит в доларах, але заплатити гривнями по офіційному курсу?? Ви впевнені?
Соціальний долар (с) не більше $1300 в одні руки в місяць
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Додано: Пон 15 сер, 2022 16:49
andrijk777 написав:
Дякую за інфу. Але якась трохи стрьомна операція.
чого стрьомна? восени поднимать долар, виддадуть по 44, будете не в накладе
наличный, конечно, будет os shi...
впрочем, наличный с конца августа вгору пиде
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