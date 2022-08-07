|
|
|
10% податок на імпорт: що зміниться для бізнесу та...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 15 сер, 2022 20:49
барабашов
4-7 років. 93 рік це якраз коли вже жити було неможливо, батьки розлучились, виживали в селі з огороду.
Але це вже явний оффтоп в темі.
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 17
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 16 сер, 2022 09:40
p_a_l написав:
Открывать депозиты в войну с приближением дефолта, надо иметь высоколегированные стальные яйца.
Очень жду момента, когда будут отдавать и чем.
Ну гривнями по офіційному курсу 100% віддадуть. Тому навіть в самому гіршому випадку втрати будуть мінімальні.
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 3968
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 182 раз.
- Подякували: 259 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 16 сер, 2022 09:44
барабашов написав:
93й год начали 1300 пусть - закончили больше 40000 за уе и в купонах,руБлей уже ни у кого не осталось, стипендия была около 1.3-1.4 доллара, у друзей начали появляться БМВ Е34 как у Саши Белого по 20куе,голодали долго наверно,со стипендии откладывали
, но в кабаках аншлага не было
94й год -год Данилыча - Стабильность - 40000 начали - 140000 закончили, пошли у ребят первые Бджипы Чероки, стипендию не подняли, кабаки уже надо бронировать в пятницу вечером
Вы спутали студентов с братками.
-
p_a_l
-
-
- Повідомлень: 4054
- З нами з: 15.02.11
- Подякував: 48 раз.
- Подякували: 795 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 16 сер, 2022 09:46
p_a_l написав:
В 90-х все предприятия существовали и не были разграбленными и распиленными.
Разница между сейчас и тогда - тогда работали все, сейчас работы не будет. Выживать будут те кто не в городе и кто посадил на огороде чтобы было что поесть.
Я начало 90-х очень хорошо помню. Ели то что каждую неделю из села привозил.
А толку з тих "предприятий"?? Вони тільки створювали зайнятість.
Сьогодні один нещасний фермер може принести більше валюти ніж ті ваші "предприятия".
Не буде ніякого переходу "на огороди" - це 100%. В крайньому випадку можна їхати в Польщу на клубніку і жити більш-менш непогано на ці гроші.
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 3968
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 182 раз.
- Подякували: 259 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 13 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|