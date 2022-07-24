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Бюджет-2023 буде надзвичайно
жорсткий: Марченко заявив...

Бюджет-2023 буде надзвичайно жорсткий: Марченко заявив...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 10:48

Бюджет-2023 буде надзвичайно жорсткий: Марченко заявив...

Пропонуємо до обговорення:
Про це в інтерв’ю РБК-Україна заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

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Бюджет-2023 буде надзвичайно жорсткий: Марченко заявив про перегляд усіх видатків
R2
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 10:48

Зарплату депутанам надо снизить до минималки и будет всем счастье.А то пенсия 50 долларов уже минимальная,а депутаны с..ки себе зарплаты поднимают.ПОЗОР!!!
Konst1988
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 11:51

Konst1988 - підтримую на 100500%. Але цього не буде. Вони там не за нарід думають а про свою кишеню. І зарплати у наглядових радах та НАК Нафтогазі не замаленькі для війни???...
blackwi
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Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 09:59

Коли нарешті нас почують?Викиньте дармоїдів зайвих чиновників і депутатів,сцять народу в очі кажуть дощ паде,може досить писати подібне
vlogvesilniy
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