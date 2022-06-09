Середня ставка нових гривневих депозитів для домашніх господарств, оформлених у липні, становить 8,1% річних.
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Банки підвищили ставки за гривневими депозитами фізосіб у липні – НБУ
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Додано: Пон 15 сер, 2022 11:42
Банки підвищили ставки за гривневими депозитами фізосіб...
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Дивися повний текст
Банки підвищили ставки за гривневими депозитами фізосіб у липні – НБУ
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