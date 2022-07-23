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У Раді зареєстрували
законопроект щодо фінансового...

У Раді зареєстрували законопроект щодо фінансового...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 15:06

У Раді зареєстрували законопроект щодо фінансового...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє УНН з посиланням на ВР.

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У Раді зареєстрували законопроект щодо фінансового забезпечення ремонту доріг
R2
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 15:06

Захищатися асфальтом будемо???...
blackwi
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Модератори: Ірина_, Модератор

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