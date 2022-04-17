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Західні інвестбанки відновили
торгівлю російським боргом...

Західні інвестбанки відновили торгівлю російським боргом...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 16:46

Західні інвестбанки відновили торгівлю російським боргом...

Пропонуємо до обговорення:
В останні дні кілька великих банків Волл-стріт почали пропонувати допомогу в угодах із російськими борговими зобов'язаннями.

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Західні інвестбанки відновили торгівлю російським боргом — Reuters
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 16:46

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