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Виплати за держоблігаціями вже на 43,7 мільярда...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 16 сер, 2022 15:27
Пропонуємо до обговорення:
Упродовж повномасштабної війни росії проти України обсяг сплачених урядом коштів за погашеннями внутрішніх боргових інструментів на 43 701,4 млн грн перевищує обсяг залучених коштів до державного бюджету на аукціонах із продажу ОВДП.
Дивися повний текст Виплати за держоблігаціями вже на 43,7 мільярда перевищують запозичення – Нацбанк
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Додано: Вів 16 сер, 2022 15:28
Згадалося. Батьку закінчуйте торгувати бо здачу давати вже нічим.
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blackwi
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