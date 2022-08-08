RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Голова НБУ закликає уряд
до скорочення дефіциту...

Голова НБУ закликає уряд до скорочення дефіциту...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 16:07

Голова НБУ закликає уряд до скорочення дефіциту...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив голова Національного банку України Кирило Шевченко.

Дивися повний текст
Голова НБУ закликає уряд до скорочення дефіциту держбюджету та мінімізації його емісійного фінансування
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 98281
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 16:07

На жаль, незважаючи на всі зусилля української влади та наших партнерів щодо залучення воєнних та фінансових ресурсів за кордоном, цієї міжнародної підтримки вистачає лише на часткове фінансування дефіциту бюджету — констатував голова НБУ.
------------------------
Нажаль, ви крадете стільки, що друкарський верстат та міжнародні донори просто за вами не встигають.
peresichnij2022
 
Повідомлень: 3
З нами з: 11.08.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 18 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Уряд розширив перелік тих, хто може отримати гранти за...
R2 » Пон 08 сер, 2022 12:33
1 128
Переглянути останнє повідомлення
Пон 08 сер, 2022 12:33
cohan
Уряд запускає програму підтримки українських...
R2 » Сер 03 сер, 2022 18:47
1 139
Переглянути останнє повідомлення
Сер 03 сер, 2022 18:47
cohan
Уряд запускає іпотеку під 3% — хто зможе скористатись...
R2 » Сер 03 сер, 2022 09:37
1 146
Переглянути останнє повідомлення
Сер 03 сер, 2022 09:38
Sergius

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (730)
16.08.2022 17:33
Ринок ОВДП (3495)
16.08.2022 17:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.