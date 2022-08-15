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Нові правила щодо поліса «Зелена карта»: що треба знати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 17 сер, 2022 09:37
Пропонуємо до обговорення:
Агресія рф проти України не збавляє обертів, тому українці все ще виїжджають за кордон, аби знайти безпечніше місце для себе й сім’ї. Якщо збираєтесь виїхати за кордон на авто (або вже там), варто знати декілька важливих фактів про страхування «Зелена карта».
Дивися повний текст Нові правила щодо поліса «Зелена карта»: що треба знати при виїзді за кордон
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Додано: Сер 17 сер, 2022 09:37
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