Президент підписав закон
щодо порядку зупинення...

Президент підписав закон щодо порядку зупинення...
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 12 вер, 2025 13:03

Президент підписав закон щодо порядку зупинення...

Пропонуємо до обговорення:
Президент України Володимир Зеленський підписав Закон № 4582-IX про внесення зміни до статті 11 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» (законопроект 13388), який дозволяє роботодавцям за умов воєнного стану ініціювати тимчасове зупинення окремих положень колективного договору.

Дивися повний текст
Президент підписав закон щодо порядку зупинення колективного договору за ініціативою роботодавця
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100511
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 12 вер, 2025 13:03

Треба взагалі скасувати цей совковий симулякр "калоктивний договір", мабуть вже і з зеленським.
salvydas
 
Повідомлень: 171
З нами з: 27.08.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
 
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
