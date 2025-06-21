|
Президент підписав закон щодо порядку зупинення...
Додано: П'ят 12 вер, 2025 13:03
Пропонуємо до обговорення:
Президент України Володимир Зеленський підписав Закон № 4582-IX про внесення зміни до статті 11 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» (законопроект 13388), який дозволяє роботодавцям за умов воєнного стану ініціювати тимчасове зупинення окремих положень колективного договору.
Президент підписав закон щодо порядку зупинення колективного договору за ініціативою роботодавця
R2
Робот новин
Профіль
Додано: П'ят 12 вер, 2025 13:03
Треба взагалі скасувати цей совковий симулякр "калоктивний договір", мабуть вже і з зеленським.
salvydas
Профіль
