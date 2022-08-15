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Нові правила щодо поліса «Зелена
карта»: що треба знати...

Нові правила щодо поліса «Зелена карта»: що треба знати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 09:37

Нові правила щодо поліса «Зелена карта»: що треба знати...

Пропонуємо до обговорення:
Агресія рф проти України не збавляє обертів, тому українці все ще виїжджають за кордон, аби знайти безпечніше місце для себе й сім’ї. Якщо збираєтесь виїхати за кордон на авто (або вже там), варто знати декілька важливих фактів про страхування «Зелена карта».

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Нові правила щодо поліса «Зелена карта»: що треба знати при виїзді за кордон
R2
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Ціна на місяц стартує від 1162 грн. Обновить інфо коректно
adanina7777777
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 11:39

Re: Нові правила щодо поліса «Зелена карта»: що треба знати.

  adanina7777777 написав:Ціна на місяц стартує від 1162 грн. Обновить інфо коректно

Это уже со скидкой 20%, которую мало кто сделает.
Обычная цена на месяц для легкового авто - 1453 грн.
На год - 7986 грн.
TUR
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