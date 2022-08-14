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Озвучили нову податкову модель:
10% податок на прибуток,...

Озвучили нову податкову модель: 10% податок на прибуток,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 12:20

Озвучили нову податкову модель: 10% податок на прибуток,...

Пропонуємо до обговорення:
В Офісі президента України розробляють нову податкову модель: 10% податок на прибуток, 10% ПДФО, 10% ПДВ.

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Озвучили нову податкову модель: 10% податок на прибуток, 10% ПДФО, 10% ПДВ
R2
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 12:20

Нема ЄСВ = нема пенсій ?
Nickoss1
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 12:43

  Nickoss1 написав:Нема ЄСВ = нема пенсій ?


їх і так нема. пенсії з друкарського верстату, якщо ви не помітили.
Moneta
 
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