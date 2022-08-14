В Офісі президента України розробляють нову податкову модель: 10% податок на прибуток, 10% ПДФО, 10% ПДВ.
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Озвучили нову податкову модель: 10% податок на прибуток, 10% ПДФО, 10% ПДВ
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Додано: Сер 17 сер, 2022 12:20
Озвучили нову податкову модель: 10% податок на прибуток,...
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Озвучили нову податкову модель: 10% податок на прибуток, 10% ПДФО, 10% ПДВ
Додано: Сер 17 сер, 2022 12:43
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