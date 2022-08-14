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Озвучили нову податкову модель:
10% податок на прибуток,...

Озвучили нову податкову модель: 10% податок на прибуток,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 12:20

Озвучили нову податкову модель: 10% податок на прибуток,...

Пропонуємо до обговорення:
В Офісі президента України розробляють нову податкову модель: 10% податок на прибуток, 10% ПДФО, 10% ПДВ.

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Озвучили нову податкову модель: 10% податок на прибуток, 10% ПДФО, 10% ПДВ
R2
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 12:20

Нема ЄСВ = нема пенсій ?
Nickoss1
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 12:40

осталось только мелочь - понять откуда взят деньги на поддержание бедных, чтобы они получили доступ к медицине, образованию и пенсиям . Американская модель хороша, пока ты не болеешь и не учишься и не пенсионер.
lostloseppua
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 12:43

  Nickoss1 написав:Нема ЄСВ = нема пенсій ?


їх і так нема. пенсії з друкарського верстату/грантової домопоги, якщо ви не помітили.

платників податків лишається все менше і менше.
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 12:55

  Nickoss1 написав:Нема ЄСВ = нема пенсій ?

Какое отношение ЄСВ имеет к пенсии при солидарной системы ? Если Вы не относитесь к определенной категории (судьи, и т.д) то сколько Вы бы не отчисляли, вам насчитают околоминимальное значение, т.к пенсия будет браться не из ваших отчислений, а из отчислений работающих в данный момент, а их ясное дело хватать не будет.
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Популисткое заявление, которое не поддержит ни Министерство финансов, ни Национальній банк, ни Камбин, ни, тем более, западные партнеры.
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 13:15

Re: Озвучили нову податкову модель: 10% податок на прибуток,

Цікавий цей персонаж - Шурма і біографія його цікава
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1 ... 0%B8%D1%87
2011—2012 — закінчив Московську школу управління «Сколково» за програмою «Mini MBA».

З 2006 року — в групі Метінвест.


Стосовно його роботи, то це перевищення повноважень - тут в переліку зовсім немає податкової реформи, законотворчості ітд
Повноваження Керівника Офісу Президента України визначені Положенням «Про Офіс Президента України», затвердженого Указом Президента від 25 червня 2019 року.[2]

здійснює загальне керівництво Офісом, спрямовує його діяльність на ефективне забезпечення здійснення Президентом України визначених Конституцією України повноважень, представляє Офіс у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями;
подає на підпис Президентові проекти указів, розпоряджень Президента, закони, що надійшли на підпис, проекти пропозицій Президента до законів для застосування щодо них права вето, конституційних подань, звернень Президента до Конституційного Суду, листів та інших документів, підписує додатки до актів Президента;
вносить Президентові пропозиції щодо призначення на посади, звільнення з посад Першого заступника, заступників Керівника Офісу Президента України, Керівника Апарату Офісу Президента, Прес-секретаря Президента, представників Президента, уповноважених Президента;
координує діяльність Першого заступника та заступників Керівника Офісу Президента, Керівника Апарату Офісу Президента, Прес-секретаря Президента України, представників Президента України, уповноважених Президента, забезпечує координацію роботи структурних підрозділів Офісу;
забезпечує координацію роботи консультативних, дорадчих та інших утворених Президентом допоміжних органів і служб, їх взаємодію зі структурними підрозділами Офісу;
організовує контроль за виконанням указів, розпоряджень Президента;
визначає порядок відвідування громадянами та охорони адміністративних будинків і службових приміщень Офісу;
реалізовує в межах повноважень, визначених законодавством, державну політику у сфері охорони державної таємниці;
здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 13:23

Re: Озвучили нову податкову модель: 10% податок на прибуток,

Ще про Шурму, людина Ахметова та проросійських Оппоблока
https://delo.ua/politics/xto-takii-rost ... ni-402793/
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 13:37

Любая идея по снижению налогов в этой стране закончится ничем. И помимо войны, государственные чиновники заинтересованы содрать, как можно больше, и потратить на своё усмотрение.
Им сниженный НДС и нулевой акциз на топливо спать спокойно не дает, о каком общем снижении налогов может идти речь?
eduard_k
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 13:53

Re: Озвучили нову податкову модель: 10% податок на прибуток,

Я против экспериментов и постоянного бега по граблях.
Нужно взять готовое решение один в один у страны, где всё это нормально работает и вылизано уже годами до оптимальных цифр. Изобретать велосипед заново не нужно.
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