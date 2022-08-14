Озвучили нову податкову модель: 10% податок на прибуток,...
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осталось только мелочь - понять откуда взят деньги на поддержание бедных, чтобы они получили доступ к медицине, образованию и пенсиям . Американская модель хороша, пока ты не болеешь и не учишься и не пенсионер.
Какое отношение ЄСВ имеет к пенсии при солидарной системы ? Если Вы не относитесь к определенной категории (судьи, и т.д) то сколько Вы бы не отчисляли, вам насчитают околоминимальное значение, т.к пенсия будет браться не из ваших отчислений, а из отчислений работающих в данный момент, а их ясное дело хватать не будет.
2011—2012 — закінчив Московську школу управління «Сколково» за програмою «Mini MBA».
З 2006 року — в групі Метінвест.
Стосовно його роботи, то це перевищення повноважень - тут в переліку зовсім немає податкової реформи, законотворчості ітд
Повноваження Керівника Офісу Президента України визначені Положенням «Про Офіс Президента України», затвердженого Указом Президента від 25 червня 2019 року.[2]
здійснює загальне керівництво Офісом, спрямовує його діяльність на ефективне забезпечення здійснення Президентом України визначених Конституцією України повноважень, представляє Офіс у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями; подає на підпис Президентові проекти указів, розпоряджень Президента, закони, що надійшли на підпис, проекти пропозицій Президента до законів для застосування щодо них права вето, конституційних подань, звернень Президента до Конституційного Суду, листів та інших документів, підписує додатки до актів Президента; вносить Президентові пропозиції щодо призначення на посади, звільнення з посад Першого заступника, заступників Керівника Офісу Президента України, Керівника Апарату Офісу Президента, Прес-секретаря Президента, представників Президента, уповноважених Президента; координує діяльність Першого заступника та заступників Керівника Офісу Президента, Керівника Апарату Офісу Президента, Прес-секретаря Президента України, представників Президента України, уповноважених Президента, забезпечує координацію роботи структурних підрозділів Офісу; забезпечує координацію роботи консультативних, дорадчих та інших утворених Президентом допоміжних органів і служб, їх взаємодію зі структурними підрозділами Офісу; організовує контроль за виконанням указів, розпоряджень Президента; визначає порядок відвідування громадянами та охорони адміністративних будинків і службових приміщень Офісу; реалізовує в межах повноважень, визначених законодавством, державну політику у сфері охорони державної таємниці; здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.
Любая идея по снижению налогов в этой стране закончится ничем. И помимо войны, государственные чиновники заинтересованы содрать, как можно больше, и потратить на своё усмотрение. Им сниженный НДС и нулевой акциз на топливо спать спокойно не дает, о каком общем снижении налогов может идти речь?
Я против экспериментов и постоянного бега по граблях. Нужно взять готовое решение один в один у страны, где всё это нормально работает и вылизано уже годами до оптимальных цифр. Изобретать велосипед заново не нужно.