Озвучили нову податкову модель: 10% податок на прибуток,...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 17 сер, 2022 15:53
А як же вчителі з заробітною платнею у 4000$. Чергова маячня для зеленого лохтората. Скубти будуть так що очі вилазити будуть.
Додано: Сер 17 сер, 2022 15:55
У мене цікаве питання. А з чого нроші на пенсії брати будуть і як їх нараховувати. Чи як у 90-ті. Всім по 1000 гр., робив ти чи не робив.
Додано: Сер 17 сер, 2022 18:51
платників податків рік од року все менше, а вони ще й досі мріють про пенсії.
пенсій не буде через 10 років, Шмигаль вже помоєму це вже казав. а особливо зараз, коли молодь тікає на всі 4 сторони, і бюджет тупо додруковують.
хто не відкладає зараз - залишиться с пустим відром на старості, незалежно від влади. і хитромудрі чинуші, що присосалися до солідарної системи - теж. здобули так сказать, і обдурили самі себе...
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