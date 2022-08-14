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Озвучили нову податкову модель:
10% податок на прибуток,...

Озвучили нову податкову модель: 10% податок на прибуток,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 15:53

А як же вчителі з заробітною платнею у 4000$. Чергова маячня для зеленого лохтората. Скубти будуть так що очі вилазити будуть.
blackwi
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 15:55

У мене цікаве питання. А з чого нроші на пенсії брати будуть і як їх нараховувати. Чи як у 90-ті. Всім по 1000 гр., робив ти чи не робив.
blackwi
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 18:51

платників податків рік од року все менше, а вони ще й досі мріють про пенсії.

пенсій не буде через 10 років, Шмигаль вже помоєму це вже казав. а особливо зараз, коли молодь тікає на всі 4 сторони, і бюджет тупо додруковують.

хто не відкладає зараз - залишиться с пустим відром на старості, незалежно від влади. і хитромудрі чинуші, що присосалися до солідарної системи - теж. здобули так сказать, і обдурили самі себе...
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 20:47

Ух, скільки ескпертів. Чого ви тут обговорюєте? Ідіть в Офіс Президента.
AlPo
 
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