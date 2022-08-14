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Озвучили нову податкову модель: 10% податок на прибуток,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 18 сер, 2022 14:04
svetlana_y написав:Пдфо не може бути 10% для всіх!!! Прийдіть нарешти до шкали як і Європі. 30% загальний податок, це капець. В Канаді 18%, ми шо багатійші за Канаду.
В нас і так, для тих хто оформлений офіційно як найманий працівник і з білою ЗП, податок на рівні європейських країн +/-
Про Канаду смішно, насправді.
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Додано: Чет 18 сер, 2022 15:20
kolodka_eduard написав:
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А вот где мы действительно экспериментируем, так это в том, как жить хорошо оставаясь нищими и пытаясь каждому обеспечить по машине и 80-дюйсовой плазме, торгуя пшеницей и прокатом, а не высокотехнологичными и наукоемкими товарами типа чипов, медикаментов, электронных решений.
А чтобы эти сферы развивались, нужно что? -- правильно:
Але натомість передбачається скасування усіх пільг
-- так победим!!!
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