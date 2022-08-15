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Зеленський доручив розглянути
пропозиції щодо зарплати...

Зеленський доручив розглянути пропозиції щодо зарплати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 22:05

Зеленський доручив розглянути пропозиції щодо зарплати...

Пропонуємо до обговорення:
Президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на петицію, що зібрала понад 25 тис. підписів громадян, із закликом встановити рівень зарплати для всіх народних депутатів і членів Кабінету Міністрів на рівні мінімального окладу, доручив прем'єр-міністрові Денису Шмигалю та голові Верховної Ради Руслану Стефанчуку розглянути це питання та поінформувати про результати.

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Зеленський доручив розглянути пропозиції щодо зарплати для депутатів і членів уряду на рівні мінімального окладу
R2
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 22:05

Хто ці ідіоти, які таку петицію підписали? Ви хочете, щоб у депутатів чи міністрів не було можливості жити на зарплатню і вони від безвиході крали? А вахові люди взагалі туди не підуть, бо нащо переходити з зарплатні 100 тис грн на 4500 грн?
Sergius
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 22:16

  Sergius написав:Хто ці ідіоти, які таку петицію підписали? Ви хочете, щоб у депутатів чи міністрів не було можливості жити на зарплатню і вони від безвиході крали? А вахові люди взагалі туди не підуть, бо нащо переходити з зарплатні 100 тис грн на 4500 грн?

там їх ніколи й не було тих спеціалістів, вистачить їм і мінімалки.
розумні вже давно ретирувалися
копейка
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