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Зеленський доручив розглянути пропозиції щодо зарплати...
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Додано: Сер 17 сер, 2022 22:05
Пропонуємо до обговорення:
Президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на петицію, що зібрала понад 25 тис. підписів громадян, із закликом встановити рівень зарплати для всіх народних депутатів і членів Кабінету Міністрів на рівні мінімального окладу, доручив прем'єр-міністрові Денису Шмигалю та голові Верховної Ради Руслану Стефанчуку розглянути це питання та поінформувати про результати.
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Додано: Сер 17 сер, 2022 22:05
Хто ці ідіоти, які таку петицію підписали? Ви хочете, щоб у депутатів чи міністрів не було можливості жити на зарплатню і вони від безвиході крали? А вахові люди взагалі туди не підуть, бо нащо переходити з зарплатні 100 тис грн на 4500 грн?
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Sergius
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Додано: Сер 17 сер, 2022 22:16
Sergius написав:
Хто ці ідіоти, які таку петицію підписали? Ви хочете, щоб у депутатів чи міністрів не було можливості жити на зарплатню і вони від безвиході крали? А вахові люди взагалі туди не підуть, бо нащо переходити з зарплатні 100 тис грн на 4500 грн?
там їх ніколи й не було тих спеціалістів, вистачить їм і мінімалки.
розумні вже давно ретирувалися
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