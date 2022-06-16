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Купили супутник: Притула
розповів, на що пішли 600...

Купили супутник: Притула розповів, на що пішли 600...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 20:01

Купили супутник: Притула розповів, на що пішли 600...

Пропонуємо до обговорення:
Фонд Сергія Притули придбав супутник компанії ICEYE за 600 млн гривень. Це кошти, які раніше збирали на купівлю трьох "Байрактарів".

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Купили супутник: Притула розповів, на що пішли 600 мільйонів, зібрані на «Байрактари»
R2
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Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 20:01

А на сотні бігбордів? Невже свої???...
blackwi
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Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 20:15

  blackwi написав:А на сотні бігбордів? Невже свої???...

побойтесь Бога, чесна людина
правда, в ютубе одну фамилию по спутникам упомянул, люди в теме могли немного загрустить... но - комментаторы - люди простые, только больше похвалы стало
cohan
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