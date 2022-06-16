Фонд Сергія Притули придбав супутник компанії ICEYE за 600 млн гривень. Це кошти, які раніше збирали на купівлю трьох "Байрактарів".
Дивися повний текст
Купили супутник: Притула розповів, на що пішли 600 мільйонів, зібрані на «Байрактари»
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 18 сер, 2022 20:01
Купили супутник: Притула розповів, на що пішли 600...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Купили супутник: Притула розповів, на що пішли 600 мільйонів, зібрані на «Байрактари»
Додано: Чет 18 сер, 2022 20:15
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 12 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|