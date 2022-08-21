Київська влада запропонувала місцевим жителям готувати светри й теплі ковдри для прийдешнього опалювального сезону.
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Зима: що потрібно зробити кожній сім'ї вже зараз
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Додано: Нед 21 сер, 2022 08:39
Зима: що потрібно зробити кожній сім'ї вже зараз
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Дивися повний текст
Зима: що потрібно зробити кожній сім'ї вже зараз
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