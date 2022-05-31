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У Китаї презентували розкішний
мінівен з дизайном,...

У Китаї презентували розкішний мінівен з дизайном,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 21 сер, 2022 14:32

У Китаї презентували розкішний мінівен з дизайном,...

Пропонуємо до обговорення:
Китайський концерн FAW презентував новий Hongqi HQ9. Великий розкішний мінівен надійде у продаж до кінця місяця за ціною від 400 000 юанів ($60 000). Про це повідомляє сайт Autohome.

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У Китаї презентували розкішний мінівен з дизайном, як у Rolls-Royce (фото)
R2
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Повідомлення Додано: Нед 21 сер, 2022 14:32

Господи, китайський підхід до машинобудування, як окремий вид мистецтва. До того ж не дорогий))
vovaklesov
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Модератори: Ірина_, Модератор

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