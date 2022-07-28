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В суді пояснили, чи законно
відключати українцям...

В суді пояснили, чи законно відключати українцям...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 сер, 2022 11:43

В суді пояснили, чи законно відключати українцям...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться у роз'ясненні Сьомого апеляційного адміністративного суду.

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В суді пояснили, чи законно відключати українцям \"комуналку\" за борги під час війни
R2
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Повідомлення Додано: Пон 22 сер, 2022 11:43

Если есть спор по ЖКП, то всё решает СУД!!!!!!!! (см. п.6 ч.1 ст.8 ЗУ «Про ЖКП») - нужно писать всё, а не плебейничать перед КМУ ... ну и юристики!!!!!!!!!!!!!!!!!!
vsolyanyk
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Повідомлення Додано: Пон 22 сер, 2022 12:10

vsolyanyk и что по-Вашему нарешает суд во время военного поожения да еще вопреки постановлению власти? А оспаривать решение суда люди по законам военного времени придут с оружием. Тоже мне, юристишко.
svk_neo
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