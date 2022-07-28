Про це йдеться у роз'ясненні Сьомого апеляційного адміністративного суду.
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В суді пояснили, чи законно відключати українцям \"комуналку\" за борги під час війни
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Додано: Пон 22 сер, 2022 11:43
В суді пояснили, чи законно відключати українцям...
Пропонуємо до обговорення:
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В суді пояснили, чи законно відключати українцям \"комуналку\" за борги під час війни
Додано: Пон 22 сер, 2022 11:43
Если есть спор по ЖКП, то всё решает СУД!!!!!!!! (см. п.6 ч.1 ст.8 ЗУ «Про ЖКП») - нужно писать всё, а не плебейничать перед КМУ ... ну и юристики!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Додано: Пон 22 сер, 2022 12:10
vsolyanyk и что по-Вашему нарешает суд во время военного поожения да еще вопреки постановлению власти? А оспаривать решение суда люди по законам военного времени придут с оружием. Тоже мне, юристишко.
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