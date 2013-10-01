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онлайн трансляция Усик-Джошуа

онлайн трансляция Усик-Джошуа
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Повідомлення Додано: Суб 20 сер, 2022 23:41

онлайн трансляция Усик-Джошуа

небольшой воскресный оффтоп :D
онлайн трансляция Усик-Джошуа
Alex2007
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Повідомлення Додано: Нед 21 сер, 2022 01:16

  Alex2007 написав:небольшой воскресный оффтоп :D
онлайн трансляция Усик-Джошуа

Раздельным решением судей (115-113, 113-115, 116-112) украинский боксёр стал победителем легендарного реванша и стал первым в истории боксёром-обладателем пояса The Ring в двух весах, а также защитил титулы IBF, IBO, WBA и WBO

Я присвячую цей поєдинок державі, ЗСУ, всім, хто борониться нашу країну — Усик 💪🇺🇦
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 сер, 2022 06:06

Не словом, а ділом!©

  Kalgan написав:
  Alex2007 написав:небольшой воскресный оффтоп :D
онлайн трансляция Усик-Джошуа

Раздельным решением судей (115-113, 113-115, 116-112) украинский боксёр стал победителем легендарного реванша и стал первым в истории боксёром-обладателем пояса The Ring в двух весах, а также защитил титулы IBF, IBO, WBA и WBO

Я присвячую цей поєдинок державі, ЗСУ, всім, хто борониться нашу країну — Усик 💪🇺🇦

Присвячує цей поєдинок ЗСУ?
А отримані кошти за цей поєдинок - також? :D
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Повідомлення Додано: Нед 21 сер, 2022 10:33

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  Kalgan написав:
  Alex2007 написав:небольшой воскресный оффтоп :D
онлайн трансляция Усик-Джошуа

Раздельным решением судей (115-113, 113-115, 116-112) украинский боксёр стал победителем легендарного реванша и стал первым в истории боксёром-обладателем пояса The Ring в двух весах, а также защитил титулы IBF, IBO, WBA и WBO

Я присвячую цей поєдинок державі, ЗСУ, всім, хто борониться нашу країну — Усик 💪🇺🇦

Присвячує цей поєдинок ЗСУ?
А отримані кошти за цей поєдинок - також? :D


не варто рахувати чужі гроши. те що він почав спілкуватись державною мовою і підняв наш прапор перемоги вже багато коштує.
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Нед 21 сер, 2022 12:15

Нічого особистого, просто...

  Slon_Nosov написав:не варто рахувати чужі гроши. те що він почав спілкуватись державною мовою і підняв наш прапор перемоги вже багато коштує.

Та я - не рахую... а просто констатую факт))
Просто в таких випадках мені завжди згадується "колективний Захід")) - який дууууууууууууже глибоко турбується і надзвичайно хвилюється..... - а просто надати допомогу НЕ "чайною ложечкою" і не на протязі пів року - а зразу все по максимуму і до місця-двох часу - то от тут і зразу буде - "НЕ словом, а ДІЛОМ!"
А так, то і Притула міг просто співати "Червону калину", а не збирати колосальні суми на ЗСУ!
ДумайТЕ!© ;)
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Повідомлення Додано: Нед 21 сер, 2022 12:22

  Slon_Nosov написав:
  Успіх написав:Присвячує цей поєдинок ЗСУ?
А отримані кошти за цей поєдинок - також? :D


не варто рахувати чужі гроши. те що він почав спілкуватись державною мовою і підняв наш прапор перемоги вже багато коштує.

Усик платить чималі податки, ну і:
під час трансляції бою благодійний фонд Усика збирав кошти для ЗСУ. Чи вдалося досягнути мети і зібрати 1 000 000 $ - читайте у наших наступних матеріалах. https://2plus2.ua/novyny/biy-oleksandra ... to-peremig

Думаю, що з матеріальної точки зору Усик утримує не одного бійця.
Ой+
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