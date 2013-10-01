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онлайн трансляция Усик-Джошуа
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Додано: Суб 20 сер, 2022 23:41
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Alex2007
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Додано: Нед 21 сер, 2022 01:16
Раздельным решением судей (115-113, 113-115, 116-112) украинский боксёр стал победителем легендарного реванша и стал первым в истории боксёром-обладателем пояса The Ring в двух весах, а также защитил титулы IBF, IBO, WBA и WBO
Я присвячую цей поєдинок державі, ЗСУ, всім, хто борониться нашу країну — Усик 💪🇺🇦
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Kalgan
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Додано: Нед 21 сер, 2022 06:06
Kalgan написав:
Раздельным решением судей (115-113, 113-115, 116-112) украинский боксёр стал победителем легендарного реванша и стал первым в истории боксёром-обладателем пояса The Ring в двух весах, а также защитил титулы IBF, IBO, WBA и WBO
Я присвячую цей поєдинок державі, ЗСУ, всім, хто борониться нашу країну — Усик 💪🇺🇦
Присвячує цей поєдинок ЗСУ?
А отримані кошти за цей поєдинок - також?
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Додано: Нед 21 сер, 2022 10:33
Успіх написав: Kalgan написав:
Раздельным решением судей (115-113, 113-115, 116-112) украинский боксёр стал победителем легендарного реванша и стал первым в истории боксёром-обладателем пояса The Ring в двух весах, а также защитил титулы IBF, IBO, WBA и WBO
Я присвячую цей поєдинок державі, ЗСУ, всім, хто борониться нашу країну — Усик 💪🇺🇦
Присвячує цей поєдинок ЗСУ?
А отримані кошти за цей поєдинок - також?
не варто рахувати чужі гроши. те що він почав спілкуватись державною мовою і підняв наш прапор перемоги вже багато коштує.
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Slon_Nosov
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Додано: Нед 21 сер, 2022 12:15
Slon_Nosov написав:
не варто рахувати чужі гроши. те що він почав спілкуватись державною мовою і підняв наш прапор перемоги вже багато коштує.
Та я - не рахую... а просто констатую факт))
Просто в таких випадках мені завжди згадується "колективний Захід")) - який дууууууууууууже глибоко турбується і надзвичайно хвилюється..... - а просто надати допомогу НЕ "чайною ложечкою" і не на протязі пів року - а зразу все по максимуму і до місця-двох часу - то от тут і зразу буде - "НЕ словом, а ДІЛОМ!"
А так, то і Притула міг просто співати "Червону калину", а не збирати колосальні суми на ЗСУ!
ДумайТЕ!©
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Додано: Нед 21 сер, 2022 12:22
Slon_Nosov написав: Успіх написав:
Присвячує цей поєдинок ЗСУ?
А отримані кошти за цей поєдинок - також?
не варто рахувати чужі гроши. те що він почав спілкуватись державною мовою і підняв наш прапор перемоги вже багато коштує.
Усик платить чималі податки, ну і:
Думаю, що з матеріальної точки зору Усик утримує не одного бійця.
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