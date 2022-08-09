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Витрати українців у торгових
мережах повернулися...

Витрати українців у торгових мережах повернулися...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 11:06

Витрати українців у торгових мережах повернулися...

Пропонуємо до обговорення:
Про це в інтерв'ю Forbes Україна розповіла старший віце-президент компанії Visa Віра Платонова.

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Витрати українців у торгових мережах повернулися на довоєнний рівень — Visa
R2
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Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 11:06

Курс валюти до війни, як і ціни, тоді і тепер - це зовсім різні цифри. Порівнювати їх таким чином в абсолютних цифрах у грн дуже непрофесійно і маніпулятивно.
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Модератори: Ірина_, Модератор

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