Про це в інтерв'ю Forbes Україна розповіла старший віце-президент компанії Visa Віра Платонова.
Дивися повний текст
Витрати українців у торгових мережах повернулися на довоєнний рівень — Visa
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 23 сер, 2022 11:06
Витрати українців у торгових мережах повернулися...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Витрати українців у торгових мережах повернулися на довоєнний рівень — Visa
Додано: Вів 23 сер, 2022 11:06
Курс валюти до війни, як і ціни, тоді і тепер - це зовсім різні цифри. Порівнювати їх таким чином в абсолютних цифрах у грн дуже непрофесійно і маніпулятивно.
|