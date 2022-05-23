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В уряді спрогнозували економічне зростання вже...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 25 сер, 2022 20:10
Пропонуємо до обговорення:
Економіка України повинна стабілізуватися і може зрости на цілих 15,5% в 2023 році. Міністр економіки України Юлія Свириденко заявила, що зростання залежатиме від подій у війні проти росії.
Дивися повний текст В уряді спрогнозували економічне зростання вже наступного року
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Додано: Чет 25 сер, 2022 20:11
За рахунок чого? Чи ми перша країна світу де війна сприяє економічному зростанню? У них дефолт на порозі, а вони все балаболять байки...
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