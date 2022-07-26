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Експерти попереджають про
крах ринку NFT через...

Експерти попереджають про крах ринку NFT через...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 22:34

Експерти попереджають про крах ринку NFT через...

Пропонуємо до обговорення:
Засновник Web3-платформи DoubleStudio — DoubleQ — попередив, що токени Bored Ape Yacht Club, які колекціонери розмістили на платформі BendDAO в обмін на ETH, можуть бути ліквідовані з коефіцієнтом кредитування 1.01.

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Експерти попереджають про крах ринку NFT через ліквідацію BAYC
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 22:34

что я только что прочитал?
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 27 сер, 2022 08:32

  cohan написав:что я только что прочитал?

Определенное количество людей нахлобучивают на деньги другое количество людей, которые хотят не вкалывая очень быстро поднять бабло.
p_a_l
 
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