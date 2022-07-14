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Мінфін вирішив проблему
подвійного оподаткування...

Мінфін вирішив проблему подвійного оподаткування...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 19:33

Мінфін вирішив проблему подвійного оподаткування...

Пропонуємо до обговорення:
Вирішено одну із ключових проблем ризику подвійного оподаткування підприємців за кордоном. Відтепер отримати довідку-підтвердження статусу податкового резидента України можна онлайн.

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Мінфін вирішив проблему подвійного оподаткування українських підприємців-біженців
R2
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хаха, метод Корлеоне

на ДОУ будет салют пуканов
cohan
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