|
|
Мінфін вирішив проблему подвійного оподаткування...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 29 сер, 2022 19:33
Пропонуємо до обговорення:
Вирішено одну із ключових проблем ризику подвійного оподаткування підприємців за кордоном. Відтепер отримати довідку-підтвердження статусу податкового резидента України можна онлайн.
Дивися повний текст Мінфін вирішив проблему подвійного оподаткування українських підприємців-біженців
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 98338
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 145 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 29 сер, 2022 19:33
хаха, метод Корлеоне
на ДОУ будет салют пуканов
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 4478
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 100 раз.
- Подякували: 366 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|1
|264
|
Нед 07 сер, 2022 21:00
w1961
|
|4
|334
|
Сер 03 сер, 2022 14:36
uott
|
|1
|155
|
Чет 14 лип, 2022 09:16
cohan