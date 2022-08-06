Близько 80% ІТ-спеціалістів регулярно переказують кошти на армію, а середній донат становить $270 на місяць.
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Скільки ІТ-спеціалісти переказують на ЗСУ
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Додано: Пон 29 сер, 2022 19:51
Скільки ІТ-спеціалісти переказують на ЗСУ
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Скільки ІТ-спеціалісти переказують на ЗСУ
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