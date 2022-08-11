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Переговори про членство України в ЄС можуть розпочатися...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 30 сер, 2022 14:27
Пропонуємо до обговорення:
Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина вважає, що переговори про членство України в Європейському Союзі можуть розпочатись у 2023 році.
Дивися повний текст Переговори про членство України в ЄС можуть розпочатися у 2023 році — Стефанишина
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Додано: Вів 30 сер, 2022 14:27
Тут питання по тих, хто не повернувся.
Просто мiнус 200 тис?
Чи кримiнальна справа - iнтерпол - п'ять рокiв тюрми?
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