RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Ринок нерухомості. Вільне
спілкування на тему нерухомості й

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості й

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 21:39

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості й

Друзья, давно начал чувствовать, что ветка обвалистов стала крайне не комфортна для общения на тему недвижимости, если дискуссия уходит несколько в сторону от мейнстрима. В разные времена модерации подвергались посты об ремонтах, аренде, демографии, миграции, глобальной экономике и тп. При этом на ветке могли присутствовать множество совершенно не относящихся к теме постов начиная от самокатов, автомобилей, особенностей возгонки этилсодержащих продуктов, стеклянных мостов и тд.
В общем, эта ветка для тех, кто хочет живого общения не только и не столько в формате финотчета и\или объявлений на ОЛХ.
По понятным причинам, Прохожий и ему подобные на этой ветке не найдут для себя ничего интересного. Это намек.
На ветке может быть обсуждение всего, что интересует людей, интересующихся недвижимостью. Даже если это к недвижимости имеет отдаленное или косвенное отношение.
Надеюсь, такие общечеловеческие принципы как отсутсвие дискриминации по какому-то ни было признаку, будут соблюдаться участниками ветки и модераторами.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13646
З нами з: 31.01.12
Подякував: 7119 раз.
Подякували: 4176 раз.
 
Профіль
3
3
1
Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 21:59

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

Всё для киевлян и гостей столицы
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6952
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1410 раз.
Подякували: 1374 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 22:50

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

  rjkz написав:rjkz

По-моему ветка по иммиграции получилась довольно живой и единственное, что портило впечатление - слив "неугодных" постов из других веток.
Как нелюбитель доказывать что-то кому-то в Ынтернетах, я больше читаю, чем пишу.

Спасибо за инициативу, надеюсь эта ветка взлетит, но при этом будет лишена внимания хамов-качков из более популярных и всей риелторской братии.
ava121
 
Повідомлень: 34
З нами з: 13.10.10
Подякував: 8 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 01:02

  ava121 написав:
  rjkz написав:rjkz

По-моему ветка по иммиграции получилась довольно живой и единственное, что портило впечатление - слив "неугодных" постов из других веток.
Как нелюбитель доказывать что-то кому-то в Ынтернетах, я больше читаю, чем пишу.

Спасибо за инициативу, надеюсь эта ветка взлетит, но при этом будет лишена внимания хамов-качков из более популярных и всей риелторской братии.


Спасибо.
Было две ветки как-то связанных с эмиграцией.
Одну стартовал и пытался раскрутить я, "Глобализация", но она притянула хейторов, которые как по заказу слаженно атаковали что-бы я там не писал.
Вторая, "Эмиграция" была уже востребованна обстоятельствами, но, как Вы правильно заметили, была помойкой для неугодных постов с других веток.
Собственно, и она загнулась.
На этой ветке каждый, кого интересует недвижимость, имеет возможность свободно отклоняться от темы и, надеюсь, это не будет удаляться если не противоречит Правилам форума в целом и Законодательству в том числе.
Надеюсь, модераторы не будут руководствоваться не изложенными в Правилах интересами третьих лиц для модерации не угодных сообщений.
Интересна-ли тема отклонения от мейнстрима участникам форума - будут решать сами участники. Мало кому интересно "растекаться мыслью по древу", если это не находит отклика у окружающих. Напишет человек не интересующее сообщество ну раз, ну два, ну три. Если никто дискуссию не поддержит, то в конце концов надоест самому и это "отклонение" отпадет само собой. "Естественный отбор" в действии.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13646
З нами з: 31.01.12
Подякував: 7119 раз.
Подякували: 4176 раз.
 
Профіль
3
3
1
Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 13:55

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

  beee написав:Подскажите что делать.
Покупать за 120 куе 1к у застройщика в Кракове, Варшаву не потяну или закончить ремонт в яр.граде, а остальное не тратить?


Откровенно говоря, сейчас война, а это время неопределенности.
В ситуации неопределенности следует придерживаться принципа диверсификации.
Польша.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13646
З нами з: 31.01.12
Подякував: 7119 раз.
Подякували: 4176 раз.
 
Профіль
3
3
1
Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 14:03

  rjkz написав:
  beee написав:Подскажите что делать.
Покупать за 120 куе 1к у застройщика в Кракове, Варшаву не потяну или закончить ремонт в яр.граде, а остальное не тратить?


Откровенно говоря, сейчас война, а это время неопределенности.
В ситуации неопределенности следует придерживаться принципа диверсификации.
Польша.

Понял. Спасибо большое. Так и сделаем
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 883
З нами з: 26.11.19
Подякував: 79 раз.
Подякували: 216 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 14:06

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

  kbadoo написав:
  beee написав:Подскажите что делать.
Покупать за 120 куе 1к у застройщика в Кракове, Варшаву не потяну или закончить ремонт в яр.граде, а остальное не тратить?


Не спешите покупать в Польше, есть ощущение что рынок Польши нащупывает свой потолок. Ставки по ипотеке растут и будут расти, повышать цены рынку в дальнейшем будет сложно.


Ставки по ипотеке нащупывают свой потолок по всему западному миру.
ФЭД грозится в 4-й раз поднять в сентябре.
Продажи новых домов в Техасе сыпятся, в НЙ аренда рванула вверх, а цены идут вниз. Но аренда, наверное, из-за беженцев из Украины. Их сейчас в автобусы грузят и везут в НЙ, даже если они хотели в другое место.
Есть мнение, что в октябре фэд вынужден будет начать снижение ставок.
И тут будет интересный момент, когда цены еще относительно низкие, а ставки уже опустились.
Что портит все это - продаваны поснимали объекты с листинга до лучших времен.
Предложение раз в 5 ниже чем полгода назад. Возможно, пустили в аренду.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13646
З нами з: 31.01.12
Подякував: 7119 раз.
Подякували: 4176 раз.
 
Профіль
3
3
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Питання безпеки в контексті нерухомості 1 ... 11, 12, 13
UA » Вів 02 лис, 2021 18:52
128 13786
Переглянути останнє повідомлення
Нед 05 гру, 2021 23:13
UA
Ринок землі: продаж, оренда, спекуляції 1 ... 6, 7, 8
vladus17 » Суб 21 вер, 2019 20:33
79 21476
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 лис, 2021 18:45
Хомякоид
Вплив еміграції на ринок нерухомості Києва та передмістя 1 ... 20, 21, 22
Хомякоид » Вів 17 гру, 2019 12:18
212 43607
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 чер, 2021 18:47
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.