Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇
Скільки коштує орендувати житло у 2025 році
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 15 кві, 2025 12:30
Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇
Скільки коштує орендувати житло у 2025 році
Додано: Вів 15 кві, 2025 16:49
Це середня температура по лікарні. Не бюджетна новобудова не в дупі і не з бюджетним ремонтом ціна відрізняється в рази від заявленої.
ХЗ що дає ця інформація.
Додано: Чет 17 кві, 2025 18:32
Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇
Скільки коштує житло в США
Додано: П'ят 25 кві, 2025 13:53
1.08. Як складаюиться перекриття в панельних хрущівках.
Мені здаєится моноліт буде міцніший.
Додано: Чет 01 тра, 2025 20:56
Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост
Это сегодня его хотел забрать к себе Ганул?
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|