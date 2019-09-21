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Скільки коштує орендувати житло у 2025 році
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 15 кві, 2025 12:30
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Скільки коштує орендувати житло у 2025 році
Додано: Вів 15 кві, 2025 16:49
Це середня температура по лікарні. Не бюджетна новобудова не в дупі і не з бюджетним ремонтом ціна відрізняється в рази від заявленої.
ХЗ що дає ця інформація.
Додано: Чет 17 кві, 2025 18:32
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Скільки коштує житло в США
Додано: П'ят 25 кві, 2025 13:53
1.08. Як складаюиться перекриття в панельних хрущівках.
Мені здаєится моноліт буде міцніший.
Додано: Нед 04 тра, 2025 13:24
Додано: Нед 11 тра, 2025 19:07
Продажа недвижимости в Крыму
Здравствуйте! Скажите пожалуйста, кто нибудь сейчас имел опыт продажи недвижимости в Крыму, это вообще реально сделать? Заранее спасибо за ответ!
Додано: Чет 15 тра, 2025 10:37
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У якому великому місті України сьогодні найдешевше орендувати квартиру
Додано: Сер 21 тра, 2025 10:48
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Чи вигідно інвестувати в житло у невеликих містах України: перспективи та поради
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