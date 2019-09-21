RSS
Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 13:26

блекаутний потік

  UA написав:
  dimo_0n написав:Обещать - не значит жениццо(с)
Там по хорошему еще и ПДФО+военный с дохода платить, ну шоб побратимам на "необхидне" було.... Но скорее всего сдавать будет за черный нал)

Будь які податки лягають на плечі кінцевого споживача.
Резюме - рівень ремонтів (стан) орендних квартир в Україні зараз падає з тенденцією до наростання.
Скоро орендодавців будуть називати - спонсор.
І це вірно. На квартиру гроші знайшов? і на утримання в ній орендаря знайде.
Чекаю на опуси Бетона та КК про рентабельність в 10% :mrgreen:

Блекаутний потік з ЛБ неньки. Вжжжухххх!!!!! Як з куща.
1
3
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 13:29

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

Успіх написав:Тут, як правило, у більшості форумчан є "зайві метри" нерухомості))
То питання наступне - усім приходить податок за зайву площу, чи це "лотерея"?(як кому "повезе"?)

Ну, і щоб двічі не вставати - мені мою смарт-квартиру приплюсують до тієї, яку я раніше купив і будуть щороку нараховувати податок за "зайву площу"?

Має бути всім, але бувають нюанси, якщо право власності набуте давно.
Так, смарт квартиру приплюсують до загальної площі, і якщо разом більше 60, то будуть нараховувати.
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 13:33

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

Успіх написав:
  whois2010 написав:
  Успіх написав:Тут, як правило, у більшості форумчан є "зайві метри" нерухомості))
То питання наступне - усім приходить податок за зайву площу, чи це "лотерея"?(як кому "повезе"?)

Ну, і щоб двічі не вставати - мені мою смарт-квартиру приплюсують до тієї, яку я раніше купив і будуть щороку нараховувати податок за "зайву площу"?

Будуть надсилати листи з податкової. Період - не знаю. В липні отримав листи з квитанціями за 2024р. В мінулому році були одночасно квитанції за 2022 та 2023рр. Оподатковується вся зайва площа у власності, і смарт теж. Зобов'язують сплатити на протязі 60 діб. Суми посильні. Розмір податку, здається, визначає місцева влада

Дякую.
Знаю, що податковій байдуже, чи та площа на 1людину, чи там прописано і проживає 4 людини - все одно платиться. Бо рахують метраж тільки на власника квартири?

Бо по логіці і по нормальному мало б бути так:
Наприклад, є квартира 60м2, де прописано і проживає 4 людини. Відповідно по 15м2 на людину. І купили ще квартиру на 30м2.
То мало б бути 30+15=45м2 на власника обох квартир!
Але ж порахують 60+30=90м2 на власника і виставлять рахунок на "зайвих" 30м2?

Я все правильно розумію?
У розрахунку податку нема врахування кількості людей, що зареєстровані. Тому правильно розумієте.
Можете половину переписати на дружину, і не буде податку
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 13:37

В продовження Теми... Заволодів земельними ділянками у 2023 році, але ще жодного разу не приходив податок за землю. І в кабінеті нема. Цікаво чи потрібно нагадати податковій про себе, щоб потім не повісили на мене пеню або інші штрафи. Чи це їх провтик - не нарахували, значить і не сплатив
