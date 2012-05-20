Чи можна придбати монети в НБУ

Shaman написав:скачайте Укрпошта 2.0 та отримайте три промокоди на безкоштовну доставку
Чтобы что? Там же насколько я понял промокоды только на отправку... Кстати я скачал и коды не дало. Гарячка говорит что глюк, специалисты знают ждите. После зарегил дочку и внука - коды дало легко. Глюкавое оно хоть и 2.0
я так зрозумів й на отримування теж
ну само приложение рисует такой алгоритм применения промо именно за регистрацию то есть возможность оплатить именно таким промо получаемую посылку как бы не предусмотрена