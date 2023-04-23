Відгуки про Interactive Brokers

Огляд від ШІ +3 Спадкування акцій у США оподатковується федеральним податком на спадщину, якщо вартість спадщини перевищує значний поріг звільнення (у 2025 році це 13,61 млн доларів на людину). Для нерезидентів податок застосовується лише до американських активів, таких як акції американських компаній, а не до всього світового майна. Ставка податку може сягати 40%, але зазвичай на великі суми, що перевищують встановлений поріг. Федеральний податок на спадщину
Високий поріг звільнення: У 2025 році діє значний поріг звільнення від податку на спадщину – 13,61 млн доларів на людину. Застосування: Цей податок застосовується до загальної вартості спадщини померлого, що перевищує цей поріг. Ставка: Максимальна ставка федерального податку на спадщину становить 40%.
Особливості для нерезидентів США
Оподаткування американських активів: На відміну від резидентів, які оподатковуються за світове майно, нерезиденти сплачують податок лише на активи, що мають зв'язок із США (наприклад, американські акції).
Інший поріг: Для нерезидентів застосовується менший поріг звільнення від податку на спадщину в США, що становить 60 000 доларів, зазначає Адвокат в Европе.
Важливі моменти
Податкова консультація: Через складність американського податкового законодавства, особливо для нерезидентів, рекомендується звертатися за податковим консультуванням до американських фахівців.
Уникнення подвійного оподаткування: Зверніть увагу на можливість існування угод про уникнення подвійного оподаткування між Україною та США, які можуть вплинути на сплату податків.
Цікаво, яка податк.ставка вище 60тис? 🤔
І які активи бувають неамериканські? Якщо навіть у msci world 73% Штатівські... 😒
Интеллект же написал - 40%. Что интересного-то?
9 тыщ компаний для начала инвестирования хватит? Это только акции. И бонды есть и чёрт лысый. Правда, в контексте налога США не важно где компания. Важно где бумага. Можно покупать европейские ETF американских компаний и налог уже будет европейский, а не американский. Поэтому любят ирландские ETF.
moveton написав:Сам IBKR говорит, что можно. Даже письма присылает с предложениями этой возможностью пользоваться.
А чи може ibkr поміняти одні акції на інші акції або etf без необхідності продажу акцій? І чи можна таким способом оптимізувати податки? Бо якщо я просто продам, то зафіксується прибуток і мені доведеться сплатити 23% ще й курсову різницю. Причому фактично для мене це не прибуток, бо я не виводжу кошти лише хочу їх трохи ребалансувати
The_Rebel написав:А чи може ibkr поміняти одні акції на інші акції або etf без необхідності продажу акцій?
Есть операция свопа Но это, как я понимаю, только командный сахар для продажи с покупкой.
The_Rebel написав:І чи можна таким способом оптимізувати податки? Бо якщо я просто продам, то зафіксується прибуток і мені доведеться сплатити 23% ще й курсову різницю. Причому фактично для мене це не прибуток, бо я не виводжу кошти лише хочу їх трохи ребалансувати
Судя по тому, что я нагуглил по словам "Украина налогообложение бартера ценных бумаг" и подобным, всё с налогами будет так же, как и при продаже с покупкой. Кстати, напомню, что акции IBKR, которые в размере 1% от первых депозитов дают - это подарок и за него тоже нужно заплатить 23%, причём это обязательство возникает уже в момент получения подарка, а не его продажи (при продаже нужно будет ещё и с инвестприбыли).
Что до налогов со свопа, а это сильно страшно? 23% ж с инвест прибыли платим, а не с полной суммы. Рано или поздно всё равно заплатить придётся. Или планируется потом перехать в юрисдикцию с налогами поменьше? Глядя на то, как поборы в Украине только растут потому, что "люди уже привыкли столько платить и оживления экономики от снижения не будет, а в бюджете денег не хватает" я не чаю дожить до снижения.
moveton 23% страшно, якщо я не отримую ці кошти на руки, а просто хочу перевкластися в інші акції. Наприклад, я думаю що одні вже досягли свого піку, тож хочу купити інші подешевше. Згоден заплатити державі 23% із кінцевого прибутку. Адже навіть у букмекерів (чи казино) оподатковується не кожен матч, а саме прибуток при виводі коштів з контори в межах року. Тобто закинув у БК Фаворит 10000 грн цього року, знімаю 15000грн. Отже маю заплатити (15000 - 10000)*23%. А тут пропонується заплатити з кожної прокрутки/спіну грального автомату (якщо вона виграшна), не зважаючи чи ти виходиш з казино у виграші чи з пустими карманами
П.с. Тобто продавати мені не вигідно, бо між варіантами 1)тримати далі; 2)продати і купити інші акції; - вже є різниця як мінімум 23%, яку ці нові акції мають відбити. А це немало, навіть якщо врахувати середній (не гарантований) ріст акцій по ринку у 10%, то це займе більше 2х років
The_Rebel написав:А тут пропонується заплатити з кожної прокрутки/спіну грального автомату (якщо вона виграшна), не зважаючи чи ти виходиш з казино у виграші чи з пустими карманами
Так с прибыли же платим, а не с полной суммы продажи. Более того, если за год образуется инвестубыток, то его разрешено перенести на следующий год. Т.е., если считать, что 23% так и останется, то в итоге выйдем на ту же самую сумму налогов. А если потом налог поднимут, скажем, до 30%, так от такой "досрочной" выплаты даже выиграем (поэтому всякие коммунальщики, у которых тариф только растёт, следят, чтобы им не в коем случае не заплатили за литры/джоули, которые ещё только будут, по текущему тарифу, а не по тому, который будет потом). Есть, конечно, момент, что более ранняя уплата - это потенциальная недополученная прибыль от того, что эти деньги могли бы быть во что-то вложены и что-то принести. Но могли бы ведь и убыток, так что это тоже такое.
В общем, AFAIK, организовано именно таким образом. Понятно, что могло бы быть иначе. Например, считаться, что пока деньги на счету у брокера, то инвестор их ещё не получил и доход возникает только в момент их вывода на банковский счёт инвестора. Но нет. То, что на счету в казино - то фишки и доход возникает только в момент продажи этих фишек. А что на счету брокера, то, типа, сразу деньги.
The_Rebel написав:П.с. Тобто продавати мені не вигідно, бо між варіантами 1)тримати далі; 2)продати і купити інші акції; - вже є різниця як мінімум 23%, яку ці нові акції мають відбити.
Для чего обязаны-то? Представим, что при бартере платить не надо и как-то можно инвестприбыли перевести на следующие акции (это вообще ХЗ, как технически. По обычной процедуре просто по каждой продающейся бумаге считают разницу цена продажи и покупки раньше). Но условно: текущие акции раньше стоили 1000 грн, сейчас 1100 грн. Меняем на другие такой же стоимости на сейчас. Для простоты допустим, что за год они остались по той же цене и их продаём. Имеем "унаследованную" инвестприбыль в 100 грн и налог в 23 грн. По обычной процедуре у нас эта прибыль образуется сейчас и мы 23 грн платим сейчас, но уже не будем платить через год. Что тут отбивать?