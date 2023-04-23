Відгуки про Interactive Brokers

Додано: Чет 09 жов, 2025 15:58

The_Rebel написав: А тут пропонується заплатити з кожної прокрутки/спіну грального автомату (якщо вона виграшна), не зважаючи чи ти виходиш з казино у виграші чи з пустими карманами

Так с прибыли же платим, а не с полной суммы продажи. Более того, если за год образуется инвестубыток, то. Т.е., если считать, что 23% так и останется, то в итоге выйдем на ту же самую сумму налогов. А если потом налог поднимут, скажем, до 30%, так от такой "досрочной" выплаты даже выиграем (поэтому всякие коммунальщики, у которых тариф только растёт, следят, чтобы им не в коем случае не заплатили за литры/джоули, которые ещё только будут, по текущему тарифу, а не по тому, который будет потом). Есть, конечно, момент, что более ранняя уплата - это потенциальная недополученная прибыль от того, что эти деньги могли бы быть во что-то вложены и что-то принести. Но могли бы ведь и убыток, так что это тоже такое.В общем, AFAIK, организовано именно таким образом. Понятно, что могло бы быть иначе. Например, считаться, что пока деньги на счету у брокера, то инвестор их ещё не получил и доход возникает только в момент их вывода на банковский счёт инвестора. Но нет. То, что на счету в казино - то фишки и доход возникает только в момент продажи этих фишек. А что на счету брокера, то, типа, сразу деньги.