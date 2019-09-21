Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Успіх написав:Тут, як правило, у більшості форумчан є "зайві метри" нерухомості)) То питання наступне - усім приходить податок за зайву площу, чи це "лотерея"?(як кому "повезе"?)
Ну, і щоб двічі не вставати - мені мою смарт-квартиру приплюсують до тієї, яку я раніше купив і будуть щороку нараховувати податок за "зайву площу"?
Будуть надсилати листи з податкової. Період - не знаю. В липні отримав листи з квитанціями за 2024р. В мінулому році були одночасно квитанції за 2022 та 2023рр. Оподатковується вся зайва площа у власності, і смарт теж. Зобов'язують сплатити на протязі 60 діб. Суми посильні. Розмір податку, здається, визначає місцева влада
Дякую. Знаю, що податковій байдуже, чи та площа на 1людину, чи там прописано і проживає 4 людини - все одно платиться. Бо рахують метраж тільки на власника квартири?
Бо по логіці і по нормальному мало б бути так: Наприклад, є квартира 60м2, де прописано і проживає 4 людини. Відповідно по 15м2 на людину. І купили ще квартиру на 30м2. То мало б бути 30+15=45м2 на власника обох квартир! Але ж порахують 60+30=90м2 на власника і виставлять рахунок на "зайвих" 30м2?
Я все правильно розумію?
У розрахунку податку нема врахування кількості людей, що зареєстровані. Тому правильно розумієте. Можете половину переписати на дружину, і не буде податку
В продовження Теми... Заволодів земельними ділянками у 2023 році, але ще жодного разу не приходив податок за землю. І в кабінеті нема. Цікаво чи потрібно нагадати податковій про себе, щоб потім не повісили на мене пеню або інші штрафи. Чи це їх провтик - не нарахували, значить і не сплатив
Якщо земля сільськогосподарська і офіційно оформлена оренда, податок сплачується через орендаря, бо він податковий агент. Можна перевірити всі відомості про те, що є в податкової через свій електронний кабінет платника податків. Там чітко зазначається майно. відомості про яке є в податковій.
Дійсно оформити нерухомість на неповнолітнього до 18 років не проблема - але треба брати дозвіл з лорганів опіки та піклування. Інше питання - якщо треба буде терміново розпоряджатися цією нерухомістю - до 18 років теж через опікунську раду, але вона не формальність, там куча вимог і все займає час, а головне - можете отримати відмову.
Успіх написав:Тобто, "різниця в чім"??? Я ж там чітко розписав, якщо ділити одну квартиру на 4-х! Можна поділити і 2 квартири на 4х - все одно "ЗАЙВИХ" м2 - не виходить! Їх просто нема! Це - раз! А друге - якщо це НЕ бізнес? Якщо друга квартира для старшого сина? Що тоді? Але син ще не повнолітній, щоб його зробити власником квартири - що тоді? Все одно плати, хоч це НЕ бізнес?
Якщо це не бизнес нащо пересічному купа квартир? Или ты как те бабушатники в центрах Львовов и Киевов, которые бабця не продает шоп норм пожить в однухе в новострое, зато жалеется на маленькую пенсию и дорогие лекарства? Это маразм головного мозга...
Если тебя кумарит платить - раздели на 4 равных части свою недвижку, или на жену перепиши 30кв смарта своего. Но совецкая болячка головного мозга это не позволяет сделать?
Якщо земля сільськогосподарська і офіційно оформлена оренда, податок сплачується через орендаря, бо він податковий агент. Можна перевірити всі відомості про те, що є в податкової через свій електронний кабінет платника податків. Там чітко зазначається майно. відомості про яке є в податковій.
Перевірив тільки но, вже є нарахування. А от у 2024 році не було. Напевно податок нараховується лише за повний попередній рік володіння землею