RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Ринок нерухомості. Вільне
спілкування на тему нерухомості

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 208209210211
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 23:00

Остання фраза з вашого допису просто епохальна.

Реально шикарно: шановне панство дуже хвилюється та обговорює, чи може власник другої квартири у Львові, купленої під оренду, заплатити в рік 710 (сімсот десять) гривень податку на надлишкові у власності 10 (десять) кв.м.площі.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11358
З нами з: 12.02.09
Подякував: 4034 раз.
Подякували: 1506 раз.
 
Профіль
 
1
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 23:09

  Hotab написав:Прозрівайте , пане Акурт. А там і вималюється повна картина, що шпиняють нашого «героя» зовсім не тому , що заздрять. Нема там чому заздрити. Причини глибші. І криються вони в його нездатності до зміни свідомості. Можна 3 мільйони бюджетних гривень дати людині. Але розум і свідомість вона не купить за них.

а вертолёт за 3млн можно купить шоб тебя как Гастеллу на Ростов наконец то отправить?
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5429
З нами з: 16.06.15
Подякував: 294 раз.
Подякували: 363 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 208209210211
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Господар Вельзевула і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Ринок нерухомості в Дніпрі (купівля, продаж, оренда) 1, 2, 3, 4
Striker » П'ят 17 січ, 2025 22:52
30 17102
Переглянути останнє повідомлення
Нед 14 вер, 2025 11:13
Успіх
Ринок землі: продаж, оренда, спекуляції 1 ... 7, 8, 9
vladus17 » Суб 21 вер, 2019 21:33
81 59946
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 лют, 2025 19:28
Модератор
Що буде з ринком нерухомості України у 2025 році? Поспілкуєм
presto » Сер 05 лют, 2025 14:00
1 5529
Переглянути останнє повідомлення
Чет 06 лют, 2025 13:48
realtkyiv

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (6792)
10.10.2025 22:07
Ринок ОВДП (9897)
10.10.2025 17:50
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron