|
|
|
Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 11 жов, 2025 12:40
Успіх написав:
По-друге - є що сказати в даному вищенаведеному прикладі? Чому умовний Гордон з квартирою 60м2 + будинком на 120м2 не має платити податку?
У меня есть, но ответ Вас не устроит, и Вы снова спросите, почему?
В мире не существует законодательства, которые предусматривает все случаи, законы пишутся для типичных случаев. Небольшая загородная квартира и столь же небольшой дом - случай типичный и выглядит вполне скромно. Ваш случай типичным не является, когда писались законы, никому в голову не могло прийти, что кто-то решит коллекционировать спальные лифты.
-
Сибарит
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 8959
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 6486 раз.
- Подякували: 21660 раз.
-
-
Профіль
-
-
133
82
38
2
Додано: Суб 11 жов, 2025 13:14
Сибарит
«Я не питаю чому, я питаю « як так?» 😅😅
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 16711
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 395 раз.
- Подякували: 2511 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
4
4
Додано: Суб 11 жов, 2025 13:41
Успіх написав: Faceless написав: Успіх написав:
Та яка різниця, як це назвати - суть же не міняється?
Я ще раз кажу - є умовний "чорнороб"(в якого сім'я складається з 4-х) .... і наприклад, йому спадковий хрущик 80м2 "падає" ... - то з такого треба знімати податок?(мова зараз не про розмір податку, а про сам факт)
А умовний, скажімо Гордон
(припустимо, що він одинак) - має квартиру в центрі Києва 60м2 і ще будинок в Кончі-Заспі на 120м2 - то з такого НЕ треба знімати податок?
Звичайно, я тут елітні райони взяв для прикладу, щоб було більш трешово))
Але сам треш(дебільність закону) полягає в тому, що отому "чорноробу" з сім'єю і ОДИНАКУ Гордону ну якось зовсім по НЕ справедливому/не по логічному шляху писали ті закони!
Один з сім'єю на 80м2 ютиться і сплачує податок, а другий - на 60+120м2 - жирно живе в просторому і ніх не платить?
Як так?
Я все кажу - має бути "як всі, так всі!"
Як усім - так усім!
І мало б бути ЛОГІЧНО і СПРАВЕДЛИВО розподіляти майно/метраж на кількість людей, які в ньому проживають/ним користуються!
Я в принципі не в захваті від податків з майна, а не доходів. Але якось в світі таки податки є, і якось їх обґрунтовують. Є певні аргументи за.
Не має різниці чорнороб чи хто.
Ви самі почали скиглити, тільки коли купили квартиру під оренду, обдєльонний ви наш
По-перше - не личить модератору опускатись... переходити на особистість
По-друге - є що сказати в даному вищенаведеному прикладі? Чому умовний Гордон з квартирою 60м2 + будинком на 120м2 не має платити податку?
Тому що є закон (податковий кодекс), окремі пільги є на дві категорії майна, квартири і будинки. Чим умовний Гордон гірший за інших?
Можливо було б краще оцінювати не метраж, а оціночну вартість, але тут і більший простір до зловживань і відсутність актуальних даних, а робити оцінку щороку то якось занадто.
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 36718
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1499 раз.
- Подякували: 8252 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: Суб 11 жов, 2025 20:55
Faceless написав:
Хто вам сказав, що водії заброньовані? Вони взагалі не є співробітниками компанії:)
І чого ж їх тоді не забирають на ДВРЗ? Напевно, поробили для них якісь броні, з огляду на їх кількість.
-
hxbbgaf
-
-
- Повідомлень: 22775
- З нами з: 24.08.09
- Подякував: 1678 раз.
- Подякували: 2373 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Суб 11 жов, 2025 21:04
hxbbgaf написав: Faceless написав:
Хто вам сказав, що водії заброньовані? Вони взагалі не є співробітниками компанії:)
І чого ж їх тоді не забирають на ДВРЗ? Напевно, поробили для них якісь броні, з огляду на їх кількість.
Так забирають, в кого якихось відстрочок нема, тому і не вистачає водіїв
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 36718
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1499 раз.
- Подякували: 8252 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: Суб 11 жов, 2025 21:29
hxbbgaf написав: Faceless написав:
Хто вам сказав, що водії заброньовані? Вони взагалі не є співробітниками компанії:)
І чого ж їх тоді не забирають на ДВРЗ? Напевно, поробили для них якісь броні, з огляду на їх кількість.
По тій причині чому і тебе.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 16711
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 395 раз.
- Подякували: 2511 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
4
4
Додано: Суб 11 жов, 2025 21:30
Faceless написав: hxbbgaf написав: Faceless написав:
Хто вам сказав, що водії заброньовані? Вони взагалі не є співробітниками компанії:)
І чого ж їх тоді не забирають на ДВРЗ? Напевно, поробили для них якісь броні, з огляду на їх кількість.
Так забирають, в кого якихось відстрочок нема, тому і не вистачає водіїв
А чому труть?
п.с. ДС дозволяв побалакати у вихідні...
а благодаря ему мы все здесь
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 3985
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 623 раз.
- Подякували: 509 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 11 жов, 2025 21:37
ДС дозволяв побалакати у вихідні.
Але лише після конкретного благородного витриманого напою, а не отей шмурдяк, яким ти дуриш собі голову на вихідних, і не тільки
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 16711
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 395 раз.
- Подякували: 2511 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
4
4
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman
і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|30
|17504
|
Нед 14 вер, 2025 11:13
Успіх
|
|81
|60145
|
|
|1
|5599
|
|