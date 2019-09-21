RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Ринок нерухомості. Вільне
спілкування на тему нерухомості

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 212213214215
Повідомлення Додано: П'ят 05 гру, 2025 09:52

Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇

Скільки орендодавців в Україні здають житло офіційно
Модератор
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 6342
З нами з: 25.01.06
Подякував: 80 раз.
Подякували: 439 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 07 гру, 2025 15:07

  Vadim_ написав:
  airmax78 написав:
  Олежан написав:вінниця тим часом росте як на дрожжах. що не купи, через 3-4 міс +20%

Вінниця - це щось неймовірне. По хайпу серед інвесторів зараз NVIDIA - 1 місце, Вінниця - почесне друге.

Ще акурт , толи перший чі дру.ий со сказками своими ..., де так хорошо жить де лохов нету і работать не надо, и не тяжело надо и не только по клаве


Для інформаціїї.
В Вінниці в маєму будинку на котловані квартири були па 30 кує.
Я брав па 38 за пів року до здачі.
Оренда від 500 у.е.
От і рахуйте прибутковість.
Навіть Трибекині стояки стільки не давали на вихлопі.
Хомякоид
 
Повідомлень: 2725
З нами з: 19.09.14
Подякував: 3138 раз.
Подякували: 457 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Нед 07 гру, 2025 18:39

Навіть у маленьких містечках, де раніше до війни ціни були по 500 на готове або майже готове, то зараз таке ж коштує від 1200. Є вже забудовники, що як раз спеціалізуються на будівництві в таких малих мальовничих містечках як Моршин, Яремче, Трускавець, Мукачево, Верховина і тп. І виявляється, що попит існує не лише у обласних центрах заходу України типу Вінниці, Львова, Рівного, Івано-Франківська, Ужгорода, але й у таких містечках. При чому підозрюю, що і вартість дозвільних документів, і вартість землі та супутніх витрат у таких малих містечках буде меншою. А отже і маржа забудовника також буде непоганою і співставною з будівництвом у обласних центрах
The_Rebel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 863
З нами з: 01.06.19
Подякував: 124 раз.
Подякували: 222 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Нед 07 гру, 2025 22:18

  The_Rebel написав:Навіть у маленьких містечках, де раніше до війни ціни були по 500 на готове або майже готове, то зараз таке ж коштує від 1200. Є вже забудовники, що як раз спеціалізуються на будівництві в таких малих мальовничих містечках як Моршин, Яремче, Трускавець, Мукачево, Верховина і тп. І виявляється, що попит існує не лише у обласних центрах заходу України типу Вінниці, Львова, Рівного, Івано-Франківська, Ужгорода, але й у таких містечках. При чому підозрюю, що і вартість дозвільних документів, і вартість землі та супутніх витрат у таких малих містечках буде меншою. А отже і маржа забудовника також буде непоганою і співставною з будівництвом у обласних центрах


Але в малих містечках оренда як правило відносно копійчана.
Можливо в Трускавці і Моршині подобово і вихлоп непоганий, але ж цим треба займатись.
Не думаю що в маленькому містечку за 500 дол. будуть на довгострок знімати однухи.
Хомякоид
 
Повідомлень: 2725
З нами з: 19.09.14
Подякував: 3138 раз.
Подякували: 457 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 212213214215
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Ринок нерухомості в Дніпрі (купівля, продаж, оренда) 1, 2, 3, 4
Striker » П'ят 17 січ, 2025 21:52
35 34740
Переглянути останнє повідомлення
Вів 11 лис, 2025 22:35
Господар Вельзевула
Ринок землі: продаж, оренда, спекуляції 1 ... 7, 8, 9
vladus17 » Суб 21 вер, 2019 20:33
81 74358
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 лют, 2025 18:28
Модератор
Що буде з ринком нерухомості України у 2025 році? Поспілкуєм
presto » Сер 05 лют, 2025 13:00
1 10231
Переглянути останнє повідомлення
Чет 06 лют, 2025 12:48
realtkyiv

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.