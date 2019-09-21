Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇
Скільки орендодавців в Україні здають житло офіційно
Додано: П'ят 05 гру, 2025 09:52
Додано: Нед 07 гру, 2025 15:07

Додано: Нед 07 гру, 2025 15:07
Для інформаціїї.
В Вінниці в маєму будинку на котловані квартири були па 30 кує.
Я брав па 38 за пів року до здачі.
Оренда від 500 у.е.
От і рахуйте прибутковість.
Навіть Трибекині стояки стільки не давали на вихлопі.
Додано: Нед 07 гру, 2025 18:39
Навіть у маленьких містечках, де раніше до війни ціни були по 500 на готове або майже готове, то зараз таке ж коштує від 1200. Є вже забудовники, що як раз спеціалізуються на будівництві в таких малих мальовничих містечках як Моршин, Яремче, Трускавець, Мукачево, Верховина і тп. І виявляється, що попит існує не лише у обласних центрах заходу України типу Вінниці, Львова, Рівного, Івано-Франківська, Ужгорода, але й у таких містечках. При чому підозрюю, що і вартість дозвільних документів, і вартість землі та супутніх витрат у таких малих містечках буде меншою. А отже і маржа забудовника також буде непоганою і співставною з будівництвом у обласних центрах
Додано: Нед 07 гру, 2025 22:18
Але в малих містечках оренда як правило відносно копійчана.
Можливо в Трускавці і Моршині подобово і вихлоп непоганий, але ж цим треба займатись.
Не думаю що в маленькому містечку за 500 дол. будуть на довгострок знімати однухи.
