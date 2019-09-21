|
|
|
Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 09 гру, 2025 19:02
Vadim_ написав:
ремонт для СЕБЕ , але хочеться здавати
формула гарантованого фінансового вльоту
-
UA
-
-
- Повідомлень: 9958
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1886 раз.
- Подякували: 2372 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
2
1
Додано: Вів 09 гру, 2025 19:04
Хомякоид написав:
Не знаю, я не считал бюджет ремонта. Я засілал деньги.
Считали родители. Около 40 метров. Говорили что в 15 вложились.
Ремонт очень приличненький.
Родителт искали на каждій вид работ людей с лучшим данніми прайс качество.
В 2023 еще біло много людей на улице. Не все убежали и многих еще тогда не забрали.
Зараз це від 30....якщо ми кажемо про одне й теж, тобто під ключ.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 9958
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1886 раз.
- Подякували: 2372 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
2
1
Додано: Вів 09 гру, 2025 19:44
UA написав: Хомякоид написав:
Не знаю, я не считал бюджет ремонта. Я засілал деньги.
Считали родители. Около 40 метров. Говорили что в 15 вложились.
Ремонт очень приличненький.
Родителт искали на каждій вид работ людей с лучшим данніми прайс качество.
В 2023 еще біло много людей на улице. Не все убежали и многих еще тогда не забрали.
Зараз це від 30....якщо ми кажемо про одне й теж, тобто під ключ.
Так ремонт під ключ.
Але думаю батьки витратили трохи більше ніж 15.
В районі 16-17. Не більше.
-
Хомякоид
-
-
- Повідомлень: 2730
- З нами з: 19.09.14
- Подякував: 3139 раз.
- Подякували: 458 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Чет 18 гру, 2025 14:27
Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:Скільки коштує ремонт м² квартири
-
Ірина_
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 5269
- З нами з: 14.09.13
- Подякував: 1174 раз.
- Подякували: 2068 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|35
|35856
|
|
|81
|75095
|
|
|1
|10469
|
|