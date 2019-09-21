Freza написав:
Народ хотел, как лучше, но вышло как всегда.
За окном уже 0 в тени.
Осталось хоп-хоп и «Майже весна» (с)
Прорвемся, было бы здоровье.
Тяжко? Да.
А кому сейчас легко?
Думайте за ребят в окопах, помогает.
Треба зараз допомагати військам по максимуму.
Ляже фронт тоді все не буде мати абсолютно ніякої ваги.
Закінчиться війна, тоді почнем всіх мішати з нечистотами, є за що.
Зараз війна і фронт.
Але бачу зо якщо не будемо думаючи голосувати то нерухомість не буде вартувати нічого на цій території. Навіть дощок щоб забити вікна.