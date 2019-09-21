|
Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 27 січ, 2026 09:40
Hotab написав:
не відчуває фрустрації що доглянута красива жінка ніколи не зможе бути в його ліжку - то хай буде так.
В твоём сможет?
anduzenko
Повідомлень: 330
З нами з: 18.10.17
- Подякував: 53 раз.
- Подякували: 32 раз.
Додано: Вів 27 січ, 2026 10:46
Господар Вельзевула написав: Wirująświatła написав:
золотые слова. моя мечта умереть потратив всё до копейки не оставив никому никакого имущества.
Точно это можно рассчитать, лишь инициировав свою смерть.
Но мы должны стремится прожить всю жизнь максимально качественно, употребив все финансы по прямому назначению- для удовлетворения потребности заработавшего оные!
Один мой друг часто говорит,что жизнь иронична. Ирония может заключаться в том, что мы умрем завтра, и нетруженному черту таки достанется пачуха.
Начав же тратить- ирония заключится в годах Мафусаила и судьбе Иова.
думаю, ви трактуєте слово "справедливість" не в дусі християнства, де "Богу богове", як він вирішить так і буде, але Господар намагається влаштувати диспут що це не "по понятіям"
flyman
Повідомлень: 42206
З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1625 раз.
- Подякували: 2874 раз.
1
4
Додано: Вів 27 січ, 2026 10:52
Господар Вельзевула написав: flyman написав:
Чомусь люди думають,
Потому что нельзя к людям идти с душой открытой. Наплюют.
Они и Христа же распяли, а вас и подавно.
В целом я лично для себя вопрос закрыл- вы просто живете так, как вам хочется.
В блог бы добавить конечно картинок, мне не дает покоя сумма на еду, если честно.Хотелось бы увидеть фото месячного рациона, так как у меня, бывает эта сумма за два дня уходит
Самое первое что мне приходит в голову- что бы вкусно и дешево-это жаренная картошка с небольшими кусками сала, возможно соленый огурчик, хлеб уже наверное в бюджет не пройдет. Хотя и то на месяц не хватит, наверное. А может, хватит. Я как известная леди- та не помнит почем скумбрия-а я-картошка. Как-то не смотрю на ценники продуктов
до речі, фотки с"їдобних няшок, непогана ідея, щось упустив з виду уваги. Дякую за підказку. Власне, очевидна річ дезігну.
flyman
Повідомлень: 42206
З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1625 раз.
- Подякували: 2874 раз.
1
4
Додано: Вів 27 січ, 2026 10:54
flyman написав:
до речі, фотки с"їдобних няшок, непогана ідея, щось упустив з виду уваги. Дякую за підказку. Власне, очевидна річ дезігну.
Помилуйте
разве что в приват Господару
и микроминдичам которых не жалко
fox767676
Повідомлень: 5183
З нами з: 13.06.20
- Подякував: 428 раз.
- Подякували: 216 раз.
