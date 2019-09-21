RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Ринок нерухомості. Вільне
спілкування на тему нерухомості

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 227228229230
Повідомлення Додано: Вів 27 січ, 2026 09:40

  Hotab написав:не відчуває фрустрації що доглянута красива жінка ніколи не зможе бути в його ліжку - то хай буде так.


В твоём сможет?
anduzenko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 330
З нами з: 18.10.17
Подякував: 53 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 27 січ, 2026 10:46

не "по понятіям"

  Господар Вельзевула написав:
  Wirująświatła написав:золотые слова. моя мечта умереть потратив всё до копейки не оставив никому никакого имущества.


Точно это можно рассчитать, лишь инициировав свою смерть.
Но мы должны стремится прожить всю жизнь максимально качественно, употребив все финансы по прямому назначению- для удовлетворения потребности заработавшего оные!
Один мой друг часто говорит,что жизнь иронична. Ирония может заключаться в том, что мы умрем завтра, и нетруженному черту таки достанется пачуха.
Начав же тратить- ирония заключится в годах Мафусаила и судьбе Иова.

думаю, ви трактуєте слово "справедливість" не в дусі християнства, де "Богу богове", як він вирішить так і буде, але Господар намагається влаштувати диспут що це не "по понятіям"
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42206
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1625 раз.
Подякували: 2874 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Вів 27 січ, 2026 10:52

очевидна річ

  Господар Вельзевула написав:
  flyman написав:Чомусь люди думають,


Потому что нельзя к людям идти с душой открытой. Наплюют.
Они и Христа же распяли, а вас и подавно.
В целом я лично для себя вопрос закрыл- вы просто живете так, как вам хочется.
В блог бы добавить конечно картинок, мне не дает покоя сумма на еду, если честно.Хотелось бы увидеть фото месячного рациона, так как у меня, бывает эта сумма за два дня уходит :(
Самое первое что мне приходит в голову- что бы вкусно и дешево-это жаренная картошка с небольшими кусками сала, возможно соленый огурчик, хлеб уже наверное в бюджет не пройдет. Хотя и то на месяц не хватит, наверное. А может, хватит. Я как известная леди- та не помнит почем скумбрия-а я-картошка. Как-то не смотрю на ценники продуктов :)

до речі, фотки с"їдобних няшок, непогана ідея, щось упустив з виду уваги. Дякую за підказку. Власне, очевидна річ дезігну.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42206
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1625 раз.
Подякували: 2874 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Вів 27 січ, 2026 10:54

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

  flyman написав:до речі, фотки с"їдобних няшок, непогана ідея, щось упустив з виду уваги. Дякую за підказку. Власне, очевидна річ дезігну.

Помилуйте
разве что в приват Господару
и микроминдичам которых не жалко
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5183
З нами з: 13.06.20
Подякував: 428 раз.
Подякували: 216 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 227228229230
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Ринок нерухомості в Дніпрі (купівля, продаж, оренда) 1, 2, 3, 4, 5
Striker » П'ят 17 січ, 2025 21:52
45 40229
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 січ, 2026 21:01
Vadim_
Ринок землі: продаж, оренда, спекуляції 1 ... 7, 8, 9
vladus17 » Суб 21 вер, 2019 20:33
81 77066
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 лют, 2025 18:28
Модератор
Що буде з ринком нерухомості України у 2025 році? Поспілкуєм
presto » Сер 05 лют, 2025 13:00
1 11002
Переглянути останнє повідомлення
Чет 06 лют, 2025 12:48
realtkyiv

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.