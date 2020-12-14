RSS
Повідомлення Додано: Вів 27 січ, 2026 18:41

  Faceless написав:То шо, задоволений, що війна?


Ні не задоволений, навпаки.
Але від обєктивних сингалів не втечеш.
Все показувало що країна рухається не до розвитку і процвітання.
Повідомлення Додано: Вів 27 січ, 2026 18:46

  Прохожий написав:
  Хомякоид написав:
Добре, що народ памятає мої прогнози.
До речі я єдиний писав про забиті вікна.
Ох як підгорало тоді в деяких персонажей :D

ты окна в своей прелести в закиевских ипенях уже забил, прогнозун?


Я ні. Прогноз на новобудову хоч і в передмісті доказав свої переваги.

А панельні БПСки з залою в яких купив ура по факту виявились непридатні до життя.
Повідомлення Додано: Вів 27 січ, 2026 18:48

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Хомякоид написав:
  Faceless написав:То шо, задоволений, що війна?


Ні не задоволений, навпаки.
Але від обєктивних сингалів не втечеш.
Все показувало що країна рухається не до розвитку і процвітання.
Поки що єдина причина, через яку можуть закрити вікна дошками чи дсп, це вибите скло від вибухів. Тож розказуй далі про свої сигнали
Повідомлення Додано: Вів 27 січ, 2026 18:53

  Frant написав:
  _hunter написав:
  Frant написав:......
Попереду будівництво нових ТЕЦ, СЕС, ГЕС. Коштом населення.
Значить, електроенергіїя буде на вагу золота. кВт, мабуть 15...20 грн.
......

Т.е. где-то вполовину Германии? - ну, это по-божески, вроде.

Якщо зараз підняти ціну кВт до 10 грн, електроенергії стане більше.
Але любителі теплих підлог у маєтках і великих квартирах, змушені будуть жити при +6°С.
Тому зелені популісти не хочуть піднімати ціну електроенергії

откуда цифра?
почему не +5 или +7?
обоснуй проффесор...
Повідомлення Додано: Вів 27 січ, 2026 18:55

  Frant написав:
  _hunter написав:
  Frant написав:......
Попереду будівництво нових ТЕЦ, СЕС, ГЕС. Коштом населення.
Значить, електроенергіїя буде на вагу золота. кВт, мабуть 15...20 грн.
......

Т.е. где-то вполовину Германии? - ну, это по-божески, вроде.

Якщо зараз підняти ціну кВт до 10 грн, електроенергії стане більше.
Але любителі теплих підлог у маєтках і великих квартирах, змушені будуть жити при +6°С.
Тому зелені популісти не хочуть піднімати ціну електроенергії

Для любителей теплых полов можно было бы второй лимит сделать где-то на 500 киловаттах... Заодно льготу на электро-отопление снять.
Почему такие банальные шаги не делают - вопрос...
Повідомлення Додано: Вів 27 січ, 2026 21:35

  Faceless написав:
Хомякоид написав:
  Faceless написав:То шо, задоволений, що війна?


Ні не задоволений, навпаки.
Але від обєктивних сингалів не втечеш.
Все показувало що країна рухається не до розвитку і процвітання.
Поки що єдина причина, через яку можуть закрити вікна дошками чи дсп, це вибите скло від вибухів. Тож розказуй далі про свої сигнали


Якщо тобі забракло памяті то перечитай пости де багато разів обсмоктувалась демографія, економія, корупція, еміграція, політика і т.д. і т.п.
Я писав що рано чи пізно це приведе до забитих вікон.
Проявилось раніше ніж я очікувув і більш екстремально.
Повідомлення Додано: Вів 27 січ, 2026 22:10

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Хомякоид написав:
  Faceless написав:
Хомякоид написав:[quote="5927312:Faceless"]
То шо, задоволений, що війна?


Ні не задоволений, навпаки.
Але від обєктивних сингалів не втечеш.
Все показувало що країна рухається не до розвитку і процвітання.
Поки що єдина причина, через яку можуть закрити вікна дошками чи дсп, це вибите скло від вибухів. Тож розказуй далі про свої сигнали


Якщо тобі забракло памяті то перечитай пости де багато разів обсмоктувалась демографія, економія, корупція, еміграція, політика і т.д. і т.п.
Я писав що рано чи пізно це приведе до забитих вікон.
Проявилось раніше ніж я очікувув і більш екстремально.[/quote]Так все це виявилось дурнею бо причина насправді тільки одна
Повідомлення Додано: Вів 27 січ, 2026 22:12

Закон сполучених ємностей


кажуть на Троєщині вже копають вигрибні ями,


Головне щоб не близько до підвалів, де інколи живуть незрозумілі люди 😅
Повідомлення Додано: Вів 27 січ, 2026 22:46

  Frant написав:
  Hotab написав:

кажуть на Троєщині вже копають вигрибні ями,


Головне щоб не близько до підвалів, де інколи живуть незрозумілі люди 😅

З 25 поверху бігати вниз, в сортир пішки - завдання нетривіальне. Навіть для молоді.
Для дідів, типу Інвештора_К, мабуть, зовсім непідйомне. Що рекомендуєте старому?
Інвестувати в памперси чи в біолотуателет?
Це більш актуальна інвештиція, ніж в київські недобуди.


давно вже інвестував
Зображення
Повідомлення Додано: Вів 27 січ, 2026 23:29

  Бетон написав:Город умирает не от взрывов.
Город умирает, когда его обслуживание дороже, чем жизнь в нём

Киев- не Алчевск. Сотни тысяч домов, тысячи километров магистралей это десятки лет реконструкции.

К тому же разрушена генерация.

Ну подырынчите вы генераторами пол года, год. Что дальше?

Апокалипсис не наступит. Город медленно будет пустеть


Дык именно это мне и портит настроение с 7 января. Без электричества бизнесам хана.Металлургии хана. Даже офисникам хана :mrgreen:
Останутся селяне, ТЦК и верховна рада (на генераторе). А , еще потужный сделает фото при свечке на фоне запаренной мивины.
Серьезность проблемы я вижу и по воплям в Тредсе, зовущим на помощь архангела Михаила ( это по поводу следующей атаки, в конце недели опять морозы серьезные) , по закрытию разных мелких бизнесов, тупо не выруливающих без света и отопления, но больше всего меня напугала реклама в Инсте каких-то совдеповских душкабин в "кабанчике" с надписью- "гарячий душ в центрі Дніпра-300 гривень".
По моему наконец-то войну и мы почувствуем,а не только пацаны на фронте.
