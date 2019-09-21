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спілкування на тему нерухомості

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 233234235236
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2026 19:01

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

Очередное приезжее быdло из херсонщины убило 4 людей

Відомо, що 49-річного водія, мешканця Херсонщини, неодноразово штрафували за перевищення швидкості. Також він є учасником 4 ДТП, 2 з яких стались цього року.
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2026 19:06

  Бетон написав:Очередное приезжее быdло из херсонщины убило 4 людей

Відомо, що 49-річного водія, мешканця Херсонщини, неодноразово штрафували за перевищення швидкості. Також він є учасником 4 ДТП, 2 з яких стались цього року.

Треба не штрафувати, а права забмрати. За грубе порушення ПДР. Як це прийнято в Європі та США.
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2026 19:07

  Striker написав:Де Frant? Breaking news. Послухав деякі поради тут, звільняюсь з ДТЕК з зп 500-550$ у звичайного монтера і переходжу в іншу велику енергетичну компанію EDS вже інженером на зп 800-850$, де в 2 рази менша відпустка (14 днів), що є порушенням (згідно КЗпП мінімум 24 дні), лікарняні оплачують тільки перші 3 дні, і немає медичного страхування навідміну від ДТЕК. Оце перемога. Просто забив заради більшої зп і вищої посади. А ви тут про нерухомість. Яке я можу купити житло в Дніпрі/Києві з такою зарплатою?

На самостійні території у професорів одного з кращих ВУЗів - зарплата 35000 грн/міс, чистими на руки.
Щоб стати професором, треба мати природні дані і витратити мінімум 20 років свого життя.
Тому деградація системи вищої освіти, падіння рівня спеціалістів - йде повним ходом.
Ще декілька років відсутності реформ - і професорів математики, інженерії, фізики і хімії - можна буде міняти місцями з сантехніками і таксистами - ніхто не помітить різниці. До речі, вище керівництво вже має рівень інтелекту і спеціалізованої підготовки, як вказані професії
Frant
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  #<1 ... 233234235236
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