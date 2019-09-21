Очередное приезжее быdло из херсонщины убило 4 людей
Відомо, що 49-річного водія, мешканця Херсонщини, неодноразово штрафували за перевищення швидкості. Також він є учасником 4 ДТП, 2 з яких стались цього року.
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Додано: П'ят 05 чер, 2026 19:01
Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост
Очередное приезжее быdло из херсонщины убило 4 людей
Відомо, що 49-річного водія, мешканця Херсонщини, неодноразово штрафували за перевищення швидкості. Також він є учасником 4 ДТП, 2 з яких стались цього року.
Додано: П'ят 05 чер, 2026 19:06
Треба не штрафувати, а права забмрати. За грубе порушення ПДР. Як це прийнято в Європі та США.
Додано: П'ят 05 чер, 2026 19:07
На самостійні території у професорів одного з кращих ВУЗів - зарплата 35000 грн/міс, чистими на руки.
Щоб стати професором, треба мати природні дані і витратити мінімум 20 років свого життя.
Тому деградація системи вищої освіти, падіння рівня спеціалістів - йде повним ходом.
Ще декілька років відсутності реформ - і професорів математики, інженерії, фізики і хімії - можна буде міняти місцями з сантехніками і таксистами - ніхто не помітить різниці. До речі, вище керівництво вже має рівень інтелекту і спеціалізованої підготовки, як вказані професії
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